Wolff: "Non è garantito che Mercedes sarà forte a Monaco. Piloti liberi di lottare ma..."

Alla vigilia del weekend del GP di Monaco (LIVE dal 5 al 7 giugno su Sky e in streaming su NOW), il team principal della Mercedes presenta la sfida che attende le Frecce d'Argento: secondo Wolff, la sua squadra non è da considerare la favorita tra le strade del Principato. E sulla sfida ingterna tra il leader del campionato Antonelli e Russel era stato già chiaro: "Liberi di lottare, ma la priorità è sempre il team" F1, LE PAROLE DEI PILOTI IN CONFERENZA

Cinque gare e Cinque vittorie sono un ottimo bottino per la Mercedes in questo avvio di Mondiale, ma Toto Wolff vuole calmare gli entusiasmi alla vigilia del Gran Premio di Monaco, una gara imprevedibile che rischia di alterare gli equilibri visti fino a questo momento in pista. Il team principal della Mercedes, alla vigilia del weekend monegasco, ha detto: "Monaco rimane una delle gare più importanti del calendario di F1. C'è tanta storia e tante cerimonie intorno a questo evento, ma niente di tutto ciò cambia il nostro lavoro. Dobbiamo crescere attraverso le prove e farci trovare pronti quando conta davvero". Secondo Toto, la chiave del weekend sarà il sabato, con le qualifiche: "A Monaco sono le più emozionanti della stagione. Con questa nuova generazione di vetture più piccole e leggere, la sfida sarà ancora più impegnativa. Per avere una possibilità di vittoria domenica, bisogna fare un buon sabato. Sarà uno spettacolo impressionante e non vediamo l'ora di viverlo".

"A Monaco margini minimi, le conseguenze per gli errori sono gravi" Wolff vuole mantenere alta l'asticella della sua squadra, conscio che a Monaco può cambiare tutto rispetto al solito copione: "Affrontiamo il weekend senza preconcetti. Monaco è un circuito diverso da qualsiasi altro in calendario. Una vettura che si è comportata bene altrove non è detto che lo sarà anche qui. I margini sono minimi, le conseguenze degli errori sono gravi e le prestazioni passate non sempre si traducono in risultati migliori. Dovremo essere al massimo della forma se vogliamo continuare sulla scia dei risultati recenti".