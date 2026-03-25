Terzo round della stagione di Formula 1, il Mondiale fa tappa a Suzuka. C'è da fare ancora attenzione agli orari, con le prime libere che avranno inizio alle 3.30 italiane di venerdì. Qualifiche e gara alle 7. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo round della stagione 2026 di F1 , il Gran Premio del Giappone , da vivere su Sky Sport Uno , Sky Sport F1 e Sky Sport 4K . Si parte giovedì alle 13 con le parole dei piloti per poi scendere in pista nella notte tra giovedì e venerdì per la prima sessione di prove libere alle 3.30 , mentre venerdì alle 7 scatta la seconda sessione. Terza sessione nella notte tra venerdì e sabato alle 3.30 , mentre sabato alle 7 si assegna la pole. Domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara., con repliche per tutta la giornata (alle 11.15, alle 14 e alle 18).

La squadra Sky per raccontarvi tutta la Formula 1 in diretta

Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.