Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Giappone in tvGUIDA TV
Terzo round della stagione di Formula 1, il Mondiale fa tappa a Suzuka. C'è da fare ancora attenzione agli orari, con le prime libere che avranno inizio alle 3.30 italiane di venerdì. Qualifiche e gara alle 7. Tutto live su Sky e in streaming su NOW
Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo round della stagione 2026 di F1, il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 13 con le parole dei piloti per poi scendere in pista nella notte tra giovedì e venerdì per la prima sessione di prove libere alle 3.30, mentre venerdì alle 7 scatta la seconda sessione. Terza sessione nella notte tra venerdì e sabato alle 3.30, mentre sabato alle 7 si assegna la pole. Domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara., con repliche per tutta la giornata (alle 11.15, alle 14 e alle 18).
La squadra Sky per raccontarvi tutta la Formula 1 in diretta
Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Gli orari del GP Giappone 2026
Giovedì 26 marzo
- Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk
- Ore 13: Conferenza stampa piloti (differita)
Notte giovedì 26-venerdì 27 marzo
- Ore 3.15: Paddock Live
- Ore 3.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 6.45: Paddock Live
- Ore 7: F1 – Prove Libere 2
- Ore 8: Paddock Live
- Ore 8.30: Paddock Live Show
- Ore 9: conferenza stampa Team Principal (differita)
Notte venerdì 27-sabato 28 marzo
- Ore 3.15: Paddock Live
- Ore 3.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 6.15: Warm Up
- Ore 6.30: Paddock Live
- Ore 7: F1 – Qualifiche
- Ore 8.15: Paddock Live
- Ore 8.45: Paddock Live Show
- Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 18: F1 – qualifiche (replica)
Notte sabato 28-domenica 29 marzo
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 7: F1 - Gara
- Ore 9: Paddock Live
- Ore 9.30: Debriefing
- Ore 10: Notebook
- Ore 10.15: Race Anatomy
- Ore 11.15: F1 - Gara (replica)
- Ore 14: F1 - Gara (replica)
- Ore 18: F1 - Gara (replica)