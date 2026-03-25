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Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Giappone in tv

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Terzo round della stagione di Formula 1, il Mondiale fa tappa a Suzuka. C'è da fare ancora attenzione agli orari, con le prime libere che avranno inizio alle 3.30 italiane di venerdì. Qualifiche e gara alle 7. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE DI F1

Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo round della stagione 2026 di F1, il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 13 con le parole dei piloti per poi scendere in pista nella notte tra giovedì e venerdì per la prima sessione di prove libere alle 3.30, mentre venerdì alle 7 scatta la seconda sessione. Terza sessione nella notte tra venerdì e sabato alle 3.30, mentre sabato alle 7 si assegna la pole. Domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara., con repliche per tutta la giornata (alle 11.15, alle 14 e alle 18).

La squadra Sky per raccontarvi tutta la Formula 1 in diretta

Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. 

Gli orari del GP Giappone 2026

Giovedì 26 marzo

  • Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk
  • Ore 13: Conferenza stampa piloti (differita)

 

Notte giovedì 26-venerdì 27 marzo

  • Ore 3.15: Paddock Live
  • Ore 3.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 4.30: Paddock Live
  • Ore 6.45: Paddock Live
  • Ore 7: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 8: Paddock Live
  • Ore 8.30: Paddock Live Show
  • Ore 9: conferenza stampa Team Principal (differita)

 

Notte venerdì 27-sabato 28 marzo

  • Ore 3.15: Paddock Live
  • Ore 3.30: F1 - Prove Libere 3
  • Ore 4.30: Paddock Live
  • Ore 6.15: Warm Up
  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 – Qualifiche
  • Ore 8.15: Paddock Live
  • Ore 8.45: Paddock Live Show
  • Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 18: F1 – qualifiche (replica)

 

Notte sabato 28-domenica 29 marzo

  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 - Gara
  • Ore 9: Paddock Live
  • Ore 9.30: Debriefing
  • Ore 10: Notebook
  • Ore 10.15: Race Anatomy
  • Ore 11.15: F1 - Gara (replica)
  • Ore 14: F1 - Gara (replica)
  • Ore 18: F1 - Gara (replica)

 

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