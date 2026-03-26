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McLaren, Norris: "Serve tempo e pazienza. Ci sono novità in cantiere"

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FOTO da @McLarenF1 - X

L'avvio del Mondiale di F1 non è stato convincente per i Papaya (pesa il doppio ritiro in Cina), ma il campione in carica non molla e in conferenza a Suzuka dice: "Si stanno facendo progressi, ma ci vuole tempo. Al momento siamo ancora la terza squadra migliore. Ci sono delle novità in cantiere...".  Il weekend del GP Suzuka in diretta su Sky e in streaming su NOW

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"Non ricordo quanti punti di distacco avessimo nel 2024, credo addirittura 150, eppure siamo riusciti a rimontare e a vincere il Campionato Costruttori". Lando Norris, campione di carica della F1, suona la carica per la McLaren nel giovedì di Suzuka. Il pilota Papaya, tra i protagonisti della conferenza del giovedì, ha aggiunto: "Non stiamo ancora pensando al campionato, vogliamo salire sul podio e poi vincere le gare. Abbiamo fiducia in noi stessi e nella squadra. Ci vuole solo tempo, bisogna essere pazienti". Il pilota britannico sottolina più volte la fiducia nel suo team e dice che McLaren "può avere la macchina migliore quest'anno". 

Norris: "Ci sono delle novità in cantiere"

"Si stanno facendo progressi, ma ci vuole tempo. Non è male, al momento siamo ancora la terza squadra migliore. Ci sono delle novità in cantiere...", ha aggiunto il pilota britannico.

"La McLaren una un grande potenziale"

"Ci è voluto un po' di tempo per capire cosa stesse succedendo. Ovviamente ci ha penalizzato come team, e non è stato un bel vedere avere due vetture non schierate in gara", ha dichiarato Norris a proposito del doppio ritiro dalla Cina. "Naturalmente, faremo tutto il possibile per assicurarci che non accada di nuovo. È stato un duro colpo". Ma la buona notizia è che "la vettura ha un grande potenziale. Sappiamo tutti, come team, cosa possiamo ottenere".

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