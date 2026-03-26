L'avvio del Mondiale di F1 non è stato convincente per i Papaya (pesa il doppio ritiro in Cina), ma il campione in carica non molla e in conferenza a Suzuka dice: "Si stanno facendo progressi, ma ci vuole tempo. Al momento siamo ancora la terza squadra migliore. Ci sono delle novità in cantiere...". Il weekend del GP Suzuka in diretta su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV: IL GP DEL GIAPPONE IN DIRETTA SU SKY

"Non ricordo quanti punti di distacco avessimo nel 2024, credo addirittura 150, eppure siamo riusciti a rimontare e a vincere il Campionato Costruttori". Lando Norris, campione di carica della F1, suona la carica per la McLaren nel giovedì di Suzuka. Il pilota Papaya, tra i protagonisti della conferenza del giovedì, ha aggiunto: "Non stiamo ancora pensando al campionato, vogliamo salire sul podio e poi vincere le gare. Abbiamo fiducia in noi stessi e nella squadra. Ci vuole solo tempo, bisogna essere pazienti". Il pilota britannico sottolina più volte la fiducia nel suo team e dice che McLaren "può avere la macchina migliore quest'anno".



Norris: "Ci sono delle novità in cantiere" "Si stanno facendo progressi, ma ci vuole tempo. Non è male, al momento siamo ancora la terza squadra migliore. Ci sono delle novità in cantiere...", ha aggiunto il pilota britannico.