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F1, Russell (Mercedes) prudente: "Non diamo nulla per scontato"

MERCEDES

Il leader del Mondiale alla vigilia del GP Giappone: "Piccolo vantaggio su Ferrari, più ampio sugli altri, ma le cose possono cambiare velocemente e dobbiamo sfruttare al massimo la situazione finché ne avremo la possibilità. E' presto per pensare al campionato". Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

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"Ad oggi in Mercedes abbiamo un piccolo vantaggio sulla Ferrari e un buon vantaggio su tutti gli altri, ma queste cose cambiano molto velocemente". Sicuro e prudente al tempo stesso George Russell nelle dichiarazioni del giovedì in Giappone. Il leader del campionato non si fida degli avversari e avverte: "Si è detto che la Red Bull è un po' sovrappeso, per questo probabilmente possono migliorare abbastanza velocemente la situazione. McLaren, invece, non ha ancora apportato aggiornamenti alla vettura e ha un motore Mercedes, quindi vogliamo sfruttare al massimo questo vantaggio finché ne abbiamo la possibilità".

Russell avverte: "Non diamo nulla per scontato"

"Non diamo nulla per scontato perché la competizione è agguerrita - ha aggiunto il pilota britannico -  siamo certi che Red Bull, McLaren e Ferrari continueranno a darci filo da torcere. Presto per pensare al campionato".

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