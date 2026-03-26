Il leader del Mondiale alla vigilia del GP Giappone: "Piccolo vantaggio su Ferrari, più ampio sugli altri, ma le cose possono cambiare velocemente e dobbiamo sfruttare al massimo la situazione finché ne avremo la possibilità. E' presto per pensare al campionato". Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Ad oggi in Mercedes abbiamo un piccolo vantaggio sulla Ferrari e un buon vantaggio su tutti gli altri, ma queste cose cambiano molto velocemente". Sicuro e prudente al tempo stesso George Russell nelle dichiarazioni del giovedì in Giappone. Il leader del campionato non si fida degli avversari e avverte: "Si è detto che la Red Bull è un po' sovrappeso, per questo probabilmente possono migliorare abbastanza velocemente la situazione. McLaren, invece, non ha ancora apportato aggiornamenti alla vettura e ha un motore Mercedes, quindi vogliamo sfruttare al massimo questo vantaggio finché ne abbiamo la possibilità".