F1, orari GP Giappone: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheGUIDA TV
Terzo round della stagione di Formula 1, il Mondiale è a Suzuka. Occorre fare ancora attenzione agli orari, con le terze libere che avranno inizio alle 3.30 italiane di stanotte. Qualifiche e gara sempre alla stessa ora (torna anche l'ora legale!). Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo round della stagione 2026 di F1, il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Stanotte terze libere alle 3.30, mentre alle 7 si assegna la pole. Domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara., con repliche per tutta la giornata (alle 11.15, alle 14 e alle 18).
La squadra Sky per raccontarvi tutta la Formula 1 in diretta
Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Torna l'ora legale nella notte tra sabato e domenica
L'ora legale tornerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle 2 del mattino dovranno essere spostare avanti le lancette alle 3. Quindi occhio per l'inizio del Gran Premio a Suzuka...
Gli orari del GP Giappone 2026
Notte venerdì 27-sabato 28 marzo
- Ore 3.15: Paddock Live
- Ore 3.30: F1 - Prove Libere 3
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 6.15: Warm Up
- Ore 6.30: Paddock Live
- Ore 7: F1 – Qualifiche
- Ore 8.15: Paddock Live
- Ore 8.45: Paddock Live Show
Notte sabato 28-domenica 29 marzo
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 7: F1 - Gara
- Ore 9: Paddock Live
- Ore 9.30: Debriefing
- Ore 10: Notebook
- Ore 10.15: Race Anatomy
Il programma delle repliche di qualifiche e gara a Suzuka
Qualifiche:
- Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
- Ore 18: F1 – qualifiche (replica)
GP:
- Ore 11.15: F1 - Gara (replica)
- Ore 14: F1 - Gara (replica)
- Ore 18: F1 - Gara (replica)