Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, orari GP Giappone: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche

GUIDA TV

Terzo round della stagione di Formula 1, il Mondiale è a Suzuka. Occorre fare ancora attenzione agli orari, con le terze libere che avranno inizio alle 3.30 italiane di stanotte. Qualifiche e gara sempre alla stessa ora (torna anche l'ora legale!). Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1 IN GIAPPONE, HIGHLIGHTS DELLE SECONDE LIBERE

Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo round della stagione 2026 di F1, il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K. Stanotte terze libere alle 3.30, mentre alle 7 si assegna la pole. Domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara., con repliche per tutta la giornata (alle 11.15, alle 14 e alle 18).

La squadra Sky per raccontarvi tutta la Formula 1 in diretta

Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. 

Torna l'ora legale nella notte tra sabato e domenica

L'ora legale tornerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle 2 del mattino dovranno essere spostare avanti le lancette alle 3. Quindi occhio per l'inizio del Gran Premio a Suzuka...

Gli orari del GP Giappone 2026

 

Notte venerdì 27-sabato 28 marzo

  • Ore 3.15: Paddock Live
  • Ore 3.30: F1 - Prove Libere 3
  • Ore 4.30: Paddock Live
  • Ore 6.15: Warm Up
  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 – Qualifiche
  • Ore 8.15: Paddock Live
  • Ore 8.45: Paddock Live Show

 

Notte sabato 28-domenica 29 marzo

  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 - Gara
  • Ore 9: Paddock Live
  • Ore 9.30: Debriefing
  • Ore 10: Notebook
  • Ore 10.15: Race Anatomy

 

Il programma delle repliche di qualifiche e gara a Suzuka

Qualifiche:

  • Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 18: F1 – qualifiche (replica)


GP:

  • Ore 11.15: F1 - Gara (replica)
  • Ore 14: F1 - Gara (replica)
  • Ore 18: F1 - Gara (replica)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Antonelli riceve una targa premio da Domenicali

foto

Made in Italy super protagonista in quel di Suzuka: nel venerdì di prove libere, il presidente...

Dal team radio a Suzuka, Leclerc è Super Mario!

L'AVETE VISTO?

Dopo aver paragonato la nuova modalità sorpasso al 'funghetto' di Mario Kart in un team radio...

Antonelli: "Soddisfatti, ma occhio a McLaren..."

mercedes

Kimi Antonelli dopo il secondo posto nelle libere a Suzuka: "Siamo soddisfatti di quanto...

Verstappen: "Risolto un problema, creiamo altri"

RED BULL

L'olandese solo decimo al termine del venerdì di libere: "E' mancato bilanciamento e grip in...

Hamilton: "Migliorare il set-up per le qualifiche"

ferrari

Lewis Hamilton ha parlato al termine delle prove libere in Giappone: "È stata una giornata un po'...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS