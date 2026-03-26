Terzo round della stagione di Formula 1, il Mondiale è a Suzuka. Occorre fare ancora attenzione agli orari, con le terze libere che avranno inizio alle 3.30 italiane di stanotte. Qualifiche e gara sempre alla stessa ora (torna anche l'ora legale!). Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

La squadra Sky per raccontarvi tutta la Formula 1 in diretta

Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.