Antonelli: "Soddisfatti, ma occhio a McLaren..."

Kimi Antonelli dopo il secondo posto nelle libere a Suzuka: "Siamo soddisfatti di quanto ottenuto, ma abbiamo ancora del lavoro da fare. La McLaren in particolare è sembrata molto veloce...". In vista della qualifica: "Migliorare il bilanciamento generale è un obiettivo, vediamo cosa riusciremo a fare". Il weekend del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Dopo la vittoria in Cina, Kimi Antonelli parte bene anche in Giappone. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso al secondo posto nella sessione di prove libere 2 a Suzuka, alle spalle della McLaren di Oscar Piastri. "Abbiamo avuto un buon venerdì qui a Suzuka - ha spiegato Kimi -. Abbiamo completato il nostro programma e siamo riusciti a raccogliere dati su tutte e tre le mescole. Siamo soddisfatti di quanto ottenuto, ma abbiamo ancora del lavoro da fare. La McLaren in particolare è sembrata molto veloce, e anche diverse altre vetture non sono molto distanti".