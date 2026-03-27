Antonelli: "Soddisfatti, ma occhio a McLaren..."

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F1, Antonelli dopo le libere: "Soddisfatti dal nostro venerdì, ma occhio a McLaren..."

mercedes

Kimi Antonelli dopo il secondo posto nelle libere a Suzuka: "Siamo soddisfatti di quanto ottenuto, ma abbiamo ancora del lavoro da fare. La McLaren in particolare è sembrata molto veloce...". In vista della qualifica: "Migliorare il bilanciamento generale è un obiettivo, vediamo cosa riusciremo a fare". Il weekend del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1 IN GIAPPONE: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE

Dopo la vittoria in Cina, Kimi Antonelli parte bene anche in Giappone. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso al secondo posto nella sessione di prove libere 2 a Suzuka, alle spalle della McLaren di Oscar Piastri. "Abbiamo avuto un buon venerdì qui a Suzuka - ha spiegato Kimi -. Abbiamo completato il nostro programma e siamo riusciti a raccogliere dati su tutte e tre le mescole. Siamo soddisfatti di quanto ottenuto, ma abbiamo ancora del lavoro da fare. La McLaren in particolare è sembrata molto veloce, e anche diverse altre vetture non sono molto distanti".

"L'obiettivo sarà migliorare il bilanciamento"

"La W17 si comporta bene, ma con le condizioni di vento variabili e le gomme più fredde, è stato difficile mettere insieme dei giri precisi. Migliorare il bilanciamento generale è quindi un obiettivo e, se ci riusciamo, speriamo di poter lottare per la pole position sabato. Questo potrebbe essere fondamentale, vista la difficoltà che solitamente incontriamo nei sorpassi su questo circuito. Vediamo cosa riusciremo a fare".

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