L'olandese solo decimo al termine del venerdì di libere: "E' mancato bilanciamento e grip in maniera opposta tra prima e seconda sessione, c'è da fare molto lavoro. Dobbiamo capire perché stiamo avendo questo tipo di problemi così grossi al momento, proviamo a correggere una cosa ma così creiamo subito un altro problema". Il weekend di Suzuka è in diretta su Sky e in streaming su NOW

La Red Bull non va e il decimo posto con il quale Verstappen ha chiuso le prove libere cela molto di più. E' stato lo stesso olandese, apparso molto sconsolato, a parlarne al termine dell'attività del venerdì a Suzuka: "E' mancato bilanciamento e grip in maniera opposta tra prima e seconda sessione, c'è da fare molto lavoro. Dobbiamo capire perché stiamo avendo questo tipo di problemi così grossi al momento, proviamo a correggere una cosa ma così creiamo subito un altro problema".