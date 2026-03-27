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F1, Verstappen sconsolato: "Correggiamo un problema e ne creiamo altri"

RED BULL

L'olandese solo decimo al termine del venerdì di libere: "E' mancato bilanciamento e grip in maniera opposta tra prima e seconda sessione, c'è da fare molto lavoro. Dobbiamo capire perché stiamo avendo questo tipo di problemi così grossi al momento, proviamo a correggere una cosa ma così creiamo subito un altro problema". Il weekend di Suzuka è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS DELLE LIBERE

La Red Bull non va e il decimo posto con il quale Verstappen ha chiuso le prove libere cela molto di più. E' stato lo stesso olandese, apparso molto sconsolato, a parlarne al termine dell'attività del venerdì a Suzuka: "E' mancato bilanciamento e grip in maniera opposta tra prima e seconda sessione, c'è da fare molto lavoro. Dobbiamo capire perché stiamo avendo questo tipo di problemi così grossi al momento, proviamo a correggere una cosa ma così creiamo subito un altro problema".

Verstappen sulla direzione da prendere per il resto del weekend: "Non mi aspetto miracoli"

L'olandese è chiaro anche quando gli viene chiesto quale direzione prendere per il resto del weekend: "Idee^ Sì, però allo stesso tempo sono problemi difficili da risolvere al momento, per cui non mi aspetto miracoli in nottata. Dobbiamo capire un meglio i problemi da dove derivano". 

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