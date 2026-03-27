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Hamilton dopo le libere: "C'è da migliorare il set-up per essere pronti in qualifica"

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Lewis Hamilton ha parlato al termine delle prove libere in Giappone: "È stata una giornata un po' complicata per noi. La macchina nel complesso non è male, ma non siamo ancora dove vorremmo. Lavoreremo sodo per migliorare il set-up e cercare di fare un passo avanti per sabato". Il weekend del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1 IN GIAPPONE: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE

Dopo il sesto tempo nella seconda sessione di prove libere in Giappone, Lewis Hamilton ha commentato così il suo inizio in quel di Suzuka: "È stata una giornata un po' complicata per noi. La macchina nel complesso non è male, ma al momento ci manca un po’ di passo e a livello di bilanciamento non siamo ancora dove vorremmo". 

"Ci sono aree in cui possiamo migliorare"

"Lavoreremo sodo per migliorare il set-up e cercare di fare un passo avanti per sabato. Ci sono aree in cui possiamo migliorare, inclusa la gestione dell'energia, e se riusciremo a mettere tutto insieme dovremmo essere in grado di estrarre più prestazione".

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