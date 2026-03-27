Lewis Hamilton ha parlato al termine delle prove libere in Giappone: "È stata una giornata un po' complicata per noi. La macchina nel complesso non è male, ma non siamo ancora dove vorremmo. Lavoreremo sodo per migliorare il set-up e cercare di fare un passo avanti per sabato". Il weekend del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1 IN GIAPPONE: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE