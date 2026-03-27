Leclerc dopo le libere in Giappone: "Passo gara c'è, dobbiamo lavorare sulla qualifica"ferrari
Il pilota della Ferrari dopo il quinto tempo nelle prove libere in Giappone: "È stato un venerdì un po' più complicato per noi come squadra rispetto ai primi due Gran Premi. Il nostro obiettivo sarà lavorare sulla prestazione in qualifica". Il weekend del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Charles Leclerc chiude il venerdì del Giappone con il quinto tempo, davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton (sesto). "È stato un venerdì un po' più complicato per noi come squadra rispetto ai primi due Gran Premi - ha detto il pilota della Ferrari - ma è solo la giornata inaugurale del weekend. Il passo gara sembra essere buono finora, anche se c’è ancora un certo distacco dai primi. Il nostro obiettivo sarà lavorare sulla prestazione in qualifica in vista di sabato".