Il pilota della Ferrari dopo il quinto tempo nelle prove libere in Giappone: "È stato un venerdì un po' più complicato per noi come squadra rispetto ai primi due Gran Premi. Il nostro obiettivo sarà lavorare sulla prestazione in qualifica". Il weekend del GP Giappone è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1 IN GIAPPONE: HIGHLIGHTS PROVE LIBERE