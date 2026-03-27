Dal team radio dell'Australia a Suzuka: Leclerc incontra... Super Mario. FOTOL'AVETE VISTO?
Dopo aver paragonato la nuova modalità sorpasso al 'funghetto' di Mario Kart in un team radio durante il Gran Premio d'Australia, Charles Leclerc ha incontrato nel paddock di Suzuka... Mario. I tifosi giapponesi sono noti per i loro travestimenti stravaganti, e uno di loro si è calato nei panni del personaggio dei videogiochi, riuscendo a scattare una foto proprio con il pilota Ferrari. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW
LECLERC, IL TEAM RADIO SU MARIO KART - F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS LIBERE