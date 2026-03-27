Dopo aver paragonato la nuova modalità sorpasso al 'funghetto' di Mario Kart in un team radio durante il Gran Premio d'Australia, Charles Leclerc ha incontrato nel paddock di Suzuka... Mario. I tifosi giapponesi sono noti per i loro travestimenti stravaganti, e uno di loro si è calato nei panni del personaggio dei videogiochi, riuscendo a scattare una foto proprio con il pilota Ferrari. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

LECLERC, IL TEAM RADIO SU MARIO KART - F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS LIBERE