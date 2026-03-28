Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del GP del Giappone di F1. Si tratta della seconda in carriera per il 19enne pilota bolognese. In prima fila partirà con lui il compagno di squadra George Russell. Terzo Oscar Piastri con la McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, sesto Lewis Hamilton sull'altra SF-26. Qui tutte le posizioni dello schiramenti di Suzuka e i distacchi. Il GP domenica alle 7 in diretta su Sky e in streaming su NOW



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