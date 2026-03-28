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F1, griglia di partenza del GP Giappone: posizioni e distacchi dopo la qualifica a Suzuka

SUZUKA

Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position del GP del Giappone di F1. Si tratta della seconda in carriera per il 19enne pilota bolognese. In prima fila partirà con lui il compagno di squadra George Russell. Terzo Oscar Piastri con la McLaren. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, sesto Lewis Hamilton sull'altra SF-26. Qui tutte le posizioni dello schiramenti di Suzuka e i distacchi. Il GP domenica alle 7 in diretta su Sky e in streaming su NOW

LIBERE 1 - LIBERE 2 - LIBERE 3 - QUALIFICHE

Griglia di Partenza

#1

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Tempo

1:28:778

#2

George Russell

George Russell

Tempo

+0.298s

#3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

Tempo

+0.354s

#4

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Tempo

+0.627s

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#5

Lando Norris

Lando Norris

Tempo

+0.631s

#6

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Tempo

+0.789s

#7

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Tempo

+0.913s

#8

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Tempo

+1.200s

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#9

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Tempo

+1.496s

#10

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Tempo

+1.541s

#11

Max Verstappen

Max Verstappen

Tempo

+1.484s

#12

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Tempo

+1.531s

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#13

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Tempo

+1.609s

#14

Liam Lawson

Liam Lawson

Tempo

+1.717s

#15

Franco Colapinto

Franco Colapinto

Tempo

+1.849s

#16

Carlos Sainz

Carlos Sainz

Tempo

+2.255s

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#17

Alexander Albon

Alexander Albon

Tempo

+2.310s

#18

Oliver Bearman

Oliver Bearman

Tempo

+2.312s

#19

Sergio Perez

Sergio Perez

Tempo

+3.428s

#20

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Tempo

+3.552s

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#21

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Tempo

+3.868s

#22

Lance Stroll

Lance Stroll

Tempo

+4.142s

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