Lo spaventoso incidente di Oliver Bearman in Giappone ha sollevato diversi dubbi sulla sicurezza del nuovo regolamento 2026 . Durante la gara a Suzuka, il pilota Haas è uscito di pista per evitare l'Alpine di Franco Colapinto davanti a lui (più lenta di circa 10 km/h per un motivo probabilmente legato alla gestione dell'energia) ha perso il controllo della vettura ed è andato a muro in curva 13. L'impatto non è stato leggero: i 50G misurati lo hanno fatto uscire dalla monoposto zoppicante , ma per fortuna gli esami al centro medico hanno escluso fratture: 'solo' una contusione al ginocchio destro . In merito all'episodio e al tema della nuova gestione dell'energia, la FIA ha pubblicato un comunicato dopo la gara.

"Ad aprile riunioni per valutare regolamento"

"A seguito dell'incidente che ha coinvolto Oliver Bearman al Gran Premio del Giappone e al ruolo giocato dalle elevate velocità di avvicinamento nella dinamica dell'impatto, la FIA desidera fornire le seguenti precisazioni. Fin dalla loro introduzione, i regolamenti 2026 sono stati oggetto di continue discussioni tra la FIA, i Team, i Costruttori di Power Unit, i Piloti e la FOM. Per loro stessa natura, queste normative includono una serie di parametri regolabili, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'energia, che consentono un'ottimizzazione basata sui dati reali raccolti in pista. È sempre stata posizione condivisa da parte di tutti gli stakeholder che, dopo la fase iniziale della stagione, si sarebbe tenuta una revisione strutturata, al fine di consentire la raccolta e l'analisi di una quantità sufficiente di dati. Sono pertanto in programma diverse riunioni nel mese di aprile per valutare il funzionamento delle nuove normative e determinare se siano necessari eventuali correttivi. Qualsiasi potenziale adeguamento, in particolare quelli relativi alla gestione dell'energia, richiede attente simulazioni e analisi dettagliate. La FIA continuerà a lavorare in stretta e costruttiva collaborazione con tutti gli stakeholder per garantire il miglior risultato possibile per lo sport, e la sicurezza rimarrà sempre un elemento centrale della missione della Federazione. In questa fase, qualsiasi speculazione sulla natura di potenziali cambiamenti sarebbe prematura. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati a tempo debito."