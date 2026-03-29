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GP Giappone, le possibili strategie in gara delle gomme Pirelli

SUZUKA

Il terzo round stagionale in Giappone è pieno di incognite anche dal punto di vista degli pneumatici. Si va verso una gara a una sosta, ma l'opzione dei due stop non è da escludere. Ecco le possibili strategie Pirelli. Il GP ora in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: LA DIRETTA DELLA GARA

Mondiale di Formula 1 in Giappone per il terzo round della stagione 2026. Quali saranno le strategia dei team a Suzuka? Qui le opzioni fornite da Pirelli.

Pirelli, fornitore unico del Mondiale di F1, propone strategie a una e due soste anche per la gara in Giappone. Vediamo le opzioni nel dettaglio:

  • 1 sosta da gomme medie a dure tra il giro 15 e 21
  • 1 sosta da gomme morbide a dure tra il giro 13 e 19
  • 1 sosta da gomme morbide a medie tra il giro 18 e 24
  • 2 soste da gomme morbide a dure tra il giro 10 e 16, poi da gomme dure a morbide tra il giro 35 e 41

Le possibili strategie del GP Giappone

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