Sky, ascolti al top per i trionfi azzurri

Ascolti al top su Sky per i trionfi azzurri in Formula 1, MotoGp e tennis nella domenica di sport di Sky. Oltre 824 mila spettatori alle 7 per il trionfo di Kimi Antonelli a Suzuka, in 772 mila per la vittoria di Bezzecchi ad Austin e 752 mila per il successo di Sinner al Miami Open LA DEDICA DI JANNIK PER BEZZECCHI E ANTONELLI

Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky, con una programmazione ricchissima che ha visto brillare tre fuoriclasse italiani in F1, MotoGP e nel tennis. Il GP del Giappone di Formula 1 - trasmesso dalle 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – che ha aperto la domenica di trionfi azzurri con la seconda vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, nuovo leader del Mondiale, ha raccolto 824 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 210 mila contatti unici** e uno share del 19,2%*. La differita su TV8 dalle 14.15 ha mediato 1 milione 624 mila spettatori medi con il 13,5% di share TV.

Bezzecchi vince ad Austin: 772 mila spettatori medi complessivi su Sky Grande seguito anche per la MotoGP per il GP degli Stati Uniti, in onda dalle 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. La vittoria di Marco Bezzecchi che ha guidato la doppietta Aprilia sul podio di Austin ha registrato 772 mila spettatori medi complessivi in total audience*, raggiungendo 1 milione 79 mila contatti unici** e il 3,8% di share*. In 894 mila con il 5% di share TV per la differita delle 22.30 su TV8. Vedi anche Il VIDEO dell'ultimo giro ad Austin: trionfa Bez

752 mila spettatori per il trionfo di Sinner a Miami A chiudere la giornata, il tennis: la finale del Masters 1000 di Miami - su Sky Sport Tennis dalle 22.30 - che ha incoronato Jannik Sinner vincitore sul cemento della Florida, ha mediato 752 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 892 mila contatti unici** e uno share del 6,1%*. Vedi anche Sinner-Lehecka: highlights Atp Miami