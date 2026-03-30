Sky, ascolti al top per i trionfi azzurri in Formula 1, MotoGP e tenniscasa dello sport
Ascolti al top su Sky per i trionfi azzurri in Formula 1, MotoGp e tennis nella domenica di sport di Sky. Oltre 824 mila spettatori alle 7 per il trionfo di Kimi Antonelli a Suzuka, in 772 mila per la vittoria di Bezzecchi ad Austin e 752 mila per il successo di Sinner al Miami Open
Ottimi ascolti per la domenica stellare di sport su Sky, con una programmazione ricchissima che ha visto brillare tre fuoriclasse italiani in F1, MotoGP e nel tennis. Il GP del Giappone di Formula 1 - trasmesso dalle 7 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – che ha aperto la domenica di trionfi azzurri con la seconda vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, nuovo leader del Mondiale, ha raccolto 824 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 210 mila contatti unici** e uno share del 19,2%*. La differita su TV8 dalle 14.15 ha mediato 1 milione 624 mila spettatori medi con il 13,5% di share TV.
Bezzecchi vince ad Austin: 772 mila spettatori medi complessivi su Sky
Grande seguito anche per la MotoGP per il GP degli Stati Uniti, in onda dalle 22 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. La vittoria di Marco Bezzecchi che ha guidato la doppietta Aprilia sul podio di Austin ha registrato 772 mila spettatori medi complessivi in total audience*, raggiungendo 1 milione 79 mila contatti unici** e il 3,8% di share*. In 894 mila con il 5% di share TV per la differita delle 22.30 su TV8.
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752 mila spettatori per il trionfo di Sinner a Miami
A chiudere la giornata, il tennis: la finale del Masters 1000 di Miami - su Sky Sport Tennis dalle 22.30 - che ha incoronato Jannik Sinner vincitore sul cemento della Florida, ha mediato 752 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 892 mila contatti unici** e uno share del 6,1%*.
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Seconda miglior giornata dell’anno per skysport.it
Seconda miglior giornata dell’anno per il sito di Sky Sport: domenica 29 marzo totalizza 1.7M Visits, 1.32M Unique Visitors e 8.2M Page Views, piazzandosi tra le migliori anche per le Video Views con 1.8M. Numeri alti anche per i canali social di Sky Sport, con i profili che hanno registrato insieme 3.2M interazioni e 33.5M video views.
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go.