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F1, rischio pioggia al GP Canada e scatta il 'Rain Hazard': di cosa si tratta

COSA PREVEDE

Rischio pioggia sulla gara della Formula 1 in Canada e la Fia attiva il protocollo 'Rain Hazar' (seconda volta dopo Miami). Ecco in cosa consiste e cosa dicono le previsioni meteo per la gara in programma domenica 24 maggio alle 22 italiane. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

Rischio pioggia per la gara di domenica 24 maggio in Canada e la FIA attiva, come a Miami, il protocollo 'Rain Hazard'. La decisione è stata ufficializzata al termine della Sprint Race corsa nel pomeriggio di sabato sul tracciato 'Gilles Villeneuve' di Montreal. Ma in cosa consiste questa procedura? 

Cosa comporta il protocollo 'Rain Hazard' in F1

Alla luce della regola del 'Rain Hazard' (pericolo pioggia), le squadre la possibilità di derogare in parte al regime di parco chiuso in caso di rischio pioggia per la gara (o per la Sprint) quando è segnalato oltre il 40%, di possibilità di precipitazioni (è il caso di Montreal) sulla base delle previsioni diramate dal servizio ufficiale Meteo France. Nella grafica tutti i dettagli di un protocollo volto a permettere alle squadre di effettuare alcune modifiche alle vetture per prepararle all'assetto da bagnato.), 

Il meteo per la gara del 24 maggio a Montreal: probabilità di pioggia al 65%

La pioggia incombe sul GP del Canada che scatterà domenic a 24 maggio quando in Italia saranno le 22. Le temperature varieranno tra gli 11°C e i 13°C, con un asfalto di circa 14,5°C. La probabilità di precipitazioni è del 65%. Il vento sarà moderato, con una velocità media di 15 km/h e raffiche fino a 36 km/h, complicando ulteriormente la situazione.

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