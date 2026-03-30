DDalla prima vittoria in carriera a Shanghai alla seconda in Giappone, è come il pilota italiano della Mercedes se avesse guadagnato dieci anni in soli dieci giorni. La consapevolezza di sé si è trasformata in estrema tranquillità e lo si è visto in tutto: postura, parole e soprattutto costruzione del fine settimana. È un altro Kimi. Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: tutto live su Sky e NOW F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS

Ancora ragazzino e divertito, ma solo quando si tratta di scappare da una doccia di bollicine. Con la bandiera italiana a fargli orgogliosamente da mantello per volare verso qualcosa di alto e sconosciuto ma per cui ha lavorato sodo fin da bambino. E’ tornato un po’ innocente solo in quel momento Kimi Antonelli. Per il resto dalla prima vittoria in Cina alla seconda in Giappone, è come se avesse guadagnato dieci anni in soli dieci giorni. La consapevolezza di sé si è trasformata in estrema tranquillità e lo si è visto in tutto: postura, parole e soprattutto costruzione del fine settimana.

Non perfetto: la partenza rimane ancora qualcosa da migliorare e il mese di pausa fino alla prossima gara servirà anche a questo. La fortuna gli ha sorriso con la safety car ma anche questo è motorsport: essere nel posto giusto al momento giusto e costruirsi un gran risultato. I tempi che ha stampato uno dopo l'altro dopo la ripartenza sono da incorniciare, da manuale ma soprattutto da campione con talento.