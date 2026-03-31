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Ferrari, da mercoledì due giornate di test al Mugello. A seguire, filming day a Monza

Ferrari
©Getty

Ferrari ha programmato due sessioni di test per riempire il vuoto lasciato dalla pausa di un mese che attende la Formula 1 prima del GP di Miami, in programma nel weekend 1-3 maggio. Il primo appuntamento si terrà al Mugello a partire da mercoledì 1 aprile, con due giorni di test con la monoposto della scorsa stagione. Poi appuntamento a Fiorano e Monza

Con il calendario di Formula 1 vuoto di appuntamenti per un mese, le squadre possono approfittare di questa sosta forzata per sperimentare nuove soluzioni per le monoposto. Ferrari ha programmato due giorni di test in cui si cercherà di capire come ridurre il gap rispetto alla Mercedes. Le Rosse scenderanno in pista già mercoledì 1 aprile, sul circuito del Mugello, per una due giorni in pista che, però, non vedrà al volante nè Charles Leclerc nè Lewis Hamilton. Sul sedile delle Ferrari prenderanno posto infatti i piloti di riserva Arthur Leclerc, Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco. I tre scenderanno in pista con la SF-25, la macchina usata lo scorso anno, dato che si tratta di Tpc (Test with Previous Cars, ossia test con macchine precedenti a quelle attualmente in gara nel campionato di F1). Secondo quanto riportato da autoracer.it la settimana successiva, il 9-10 aprile, rivedremo la SF-26 nei test sul bagnato artificiale di Fiorano, con almeno un titolare possibile al volante. 

Ferrari, previsto anche filming day a Monza

Non ci saranno solo i due giorni di test al Mugello: ad aprile, la Ferrari dovrebbe tornare in pista per un filming day, che vedrà le Rosse girare per circa 200 chilometri. In quell'occasione, dovrebbero esserci i piloti titolari, quindi Charles Leclerc e Hamilton, che potranno provare l'ala rotante definita "Macarena", il cui utilizzo è stato rimandato nei primi tre Gran Premi della stagione. I piloti, inoltre, potranno studiare come si comporta la macchina su uno dei circuiti in cui, sulla carta, il tema della gestione dell'energia sarà particolarmente centrale, visti i tanti rettilinei che caratterizzano il circuito di Monza.

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