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GT World Challenge Europe, presentata la livrea della BMW di Valentino Rossi: le FOTO

GT WORLD EUROPE
Foto IG @vr46tribe

Svelata la BMW M4 GT3 EVO #46 con cui Valentino Rossi affronterà la stagione 2026 del GT World Challenge Europe insieme al Team WRT. La vettura presenta la classica livrea BMW M Motorsport in nero e bianco con inserti giallo fluo. Rossi condividerà l'auto con Max Hesse per tutta la stagione e con Dan Harper nelle gare Endurance. Il debutto è previsto con la 1000 km del Paul Ricard, in programma sabato 11 aprile dalle 18 alle 24 in diretta su Sky

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Il Team WRT ha presentato la BMW M4 GT3 EVO #46 con cui Valentino Rossi sarà protagonista nel GT World Challenge Europe 2026. Dal punto di vista tecnico, l'equipaggio vedrà Rossi affiancato da Max Hesse per tutte le 10 gare, mentre Dan Harper completerà il trio nelle tappe della Endurance Cup, tra cui la prestigiosa 24 Ore di Spa. La livrea riprende lo stile BMW M Motorsport, con il classico schema nero e bianco arricchito da inserti giallo fluo. Immancabile il numero 46, ben visibile su fiancate e tetto, insieme ai loghi del team e dello sponsor Skechers. Sul posteriore compare anche il motto della squadra: "We aRe a Team". La vettura scenderà in pista già a Le Castellet per i test, prima del via ufficiale con la 1000 km del Paul Ricard, in programma sabato sera.

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