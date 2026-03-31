Il Team WRT ha presentato la BMW M4 GT3 EVO con cui Valentino Rossi sarà protagonista nel GT World Challenge Europe 2026. Insieme al nove volte campione del mondo nel Motomondiale, ci saranno Max Hesse e Dan Harper (quest'ultimo solamente nelle prove Endurance). Ecco le FOTO della macchina con cui il Dottore correrà nel GT World Challenge Europe: la prima prova, la 1000 km del Paul Ricard, sarà in diretta sabato 11 aprile su Sky e in streaming su NOW

VR46, IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE DELLA BMW