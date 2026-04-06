Pasqua speciale per Kimi Antonelli. Il pilota della Mercedes ha scelto di mettersi addosso la tuta, i guanti e il caso ed è sceso in pista su un kart. L'evento è accaduto al Misanino, la pista di Misano Adriatico, dove Kimi si è divertito a scaricare l'adrenalina a velocità inferiori rispetto quelle cui è abituato, da leader del Mondiale. Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram del Misanino. Prossimo appuntamento a Miami dal 1° al 3 maggio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW