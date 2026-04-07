La Toleman TG183B del 1984 utilizzata da Ayrton Senna per i primi quattro Gran Premi della sua carriera in Formula 1 sarà uno degli oggetti più preziosi che saranno messi all'asta da Sotheby's il prossimo 25 aprile a Montecarlo, nel weekend in cui si correrà il 15° Gran Premio storico di Monaco. L'asta proporrà una serie di cimeli e di auto storiche, appartenenti al mondo della Formula 1 e non solo. La Toleman di Senna ha una valutazione compresa tra i 2,8 e i 3,8 milioni di dollari: l'acquirente che si aggiudicherà l'asta dovrà fare follie per assicurarsi un pezzo di storia della carriera di Senna e della Formula 1 intera. L'auto, ancora in ottime condizioni, può prendere parte ai Gran Premi con protagoniste le auto storiche, come confermato direttamente da Sotheby's.