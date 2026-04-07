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Ayrton Senna, all'asta la Toleman TG183B con cui il brasiliano esordì in F1

Formula 1
Foto da rmsothebys.com

Il 25 aprile a Montecarlo sarà battuta all'asta la Toleman TG183B con cui Ayrton Senna corse i primi Gran Premi della sua carriera in Formula 1, nel 1984. L'asta, gestita da Sotheby's, partirà da una base di quasi 3 milioni di dollari

SENNA, OFFERTO UN MILIONE DI DOLLARI PER UN CASCO DEL 1994

La Toleman TG183B del 1984 utilizzata da Ayrton Senna per i primi quattro Gran Premi della sua carriera in Formula 1 sarà uno degli oggetti più preziosi che saranno messi all'asta da Sotheby's il prossimo 25 aprile a Montecarlo, nel weekend in cui si correrà il 15° Gran Premio storico di Monaco. L'asta proporrà una serie di cimeli e di auto storiche, appartenenti al mondo della Formula 1 e non solo. La Toleman di Senna ha una valutazione compresa tra i 2,8 e i 3,8 milioni di dollari: l'acquirente che si aggiudicherà l'asta dovrà fare follie per assicurarsi un pezzo di storia della carriera di Senna e della Formula 1 intera. L'auto, ancora in ottime condizioni, può prendere parte ai Gran Premi con protagoniste le auto storiche, come confermato direttamente da Sotheby's.

Senna e la Toleman TG183B, la storia

Senna approdò in Formula 1 nel 1984 insieme alla Toleman, che decise di puntare sul brasiliano dopo la vittoria nel campionato britannico di Formula 3 l'anno prima. In attesa che fosse completato lo sviluppo della macchina nuova, la Toleman fornì ai suoi piloti, per i primi appuntamenti della nuova stagione, una versione aggiornata della monoposto del 1983. Nel primo Gran Premio della sua carriera, davanti al pubblico di casa in Brasile, Senna fu costretto al ritiro dopo 8 giri per un problema al motore. Nei successivi due appuntamenti, il brasiliano chiuse in zona punti, raggiungendo il sesto posto sia in Sudafrica che in Belgio. A San Marino, invece, Senna non si qualificò per uno scontro tra la Toleman e Pirelli. A partire dal GP di Francia, subentrò la TG184, che mandò in pensione la TG183B. Nel 2024, in occasione del 40° anniversario dal debutto e del 30° anniversario dalla morte di Senna, la TG183B è scesa di nuovo in pista a Silverstone, guidata da Pierre Gasly. Ora, la macchina con cui il brasiliano debuttò in Formula 1 troverà un nuovo proprietario durante l'asta di Montecarlo del 25 aprile.

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