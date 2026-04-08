Fornaroli in pista a Silverstone con la McLaren

La McLaren ha approfittato della sosta forzata di un mese in Formula 1 per effettuare alcuni test. Nella giornata di martedì, la squadra Campione del Mondo in carica ha mandato Leonardo Fornaroli, da quest'anno pilota di riserva per le Papayas, in pista sul circuito di Silverstone, per una sessione di test con la monoposto del 2023, la MCL60. Il pilota italiano, che guidava una F1 per la seconda volta dopo i test di marzo a Barcellona, ha effettuato 68 giri, per un totale di 393 chilometri. Prosegue, dunque, il percorso di crescita previsto dal programma di sviluppo piloti della McLaren per il 21enne di Piacenza, che al termine della giornata di test ha detto: "Silverstone è uno dei miei circuiti preferiti, ringrazio la McLaren di avermi fatto girare di nuovo su una F1 qui. Ho provato setup diversi, per continuare a capire meglio la Formula 1: non vedo l'ora di effettuare altri test durante l'anno".