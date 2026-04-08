Fornaroli in pista a Silverstone con la McLaren

McLaren, Fornaroli in pista a Silverstone per un test con la macchina del 2023TEST F1
Leonardo Fornaroli è sceso in pista, nella giornata di martedì 7 aprile, per effettuare una sessione di test a bordo della MCL60, la monoposto McLaren del 2023, come parte del programma di sviluppo dei giovani piloti della scuderia inglese
La McLaren ha approfittato della sosta forzata di un mese in Formula 1 per effettuare alcuni test. Nella giornata di martedì, la squadra Campione del Mondo in carica ha mandato Leonardo Fornaroli, da quest'anno pilota di riserva per le Papayas, in pista sul circuito di Silverstone, per una sessione di test con la monoposto del 2023, la MCL60. Il pilota italiano, che guidava una F1 per la seconda volta dopo i test di marzo a Barcellona, ha effettuato 68 giri, per un totale di 393 chilometri. Prosegue, dunque, il percorso di crescita previsto dal programma di sviluppo piloti della McLaren per il 21enne di Piacenza, che al termine della giornata di test ha detto: "Silverstone è uno dei miei circuiti preferiti, ringrazio la McLaren di avermi fatto girare di nuovo su una F1 qui. Ho provato setup diversi, per continuare a capire meglio la Formula 1: non vedo l'ora di effettuare altri test durante l'anno".