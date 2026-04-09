Cosa resta della Red Bull: una FOTO geniale

F1, cosa resta della Red Bull: una FOTO genialeera il 2021...
Ma ve li ricordate i protagonisti che permisero a Verstappen di vincere il suo primo Mondiale in Formula 1? Era il 2021 e SuperMax festeggiò quel titolo con Adrian Newey, Christian Horner, Helmut Marko, Jonathan Wheatley e Gianpiero Lambiase. Come ci ricorda la foto che potete vedere qui sotto di Racingnews365.com, dopo il 2027 (con l'addio da poco annunciato di Lambiase, che andrà in McLaren), Verstappen potrebbe essere l'ultimo uomo rimasto ancora legato al team di Milton Keynes...