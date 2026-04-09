E' ufficiale il futuro di Gianpiero Lambiase: l'ingegnere di pista di Max Verstappen lascerà la Red Bull per unirsi alla McLaren nel 2028 come Chief Racing Officer. Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: tutto live su Sky e NOW LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE 2026

Gianpiero Lambiase lascerà la Red Bull per unirsi alla McLaren come Chief Racing Officer. Considerando il periodo di gardening (cioè il congedo che la maggior parte degli ingegneri o dei dirigenti dei team deve necessariamente osservare prima di iniziare a lavorare con un'altra squadra), l'arrivo dell'attuale ingegnere di pista di Max Verstappen nel team di Andrea Stella e Zak Brown avverrà non oltre il 2028. In McLaren, Lambiase lavorerà a stretto contatto con il team principal Andrea Stella e si occuperà della leadership generale del team corse, un ruolo finora svolto dallo stesso Stella.

Red Bull: "Lambiase lascerà la squadra" Ecco il comunicato ufficiale della Red Bull: "Oracle Red Bull Racing conferma che Gianpiero Lambiase lascerà la squadra nel 2028, alla scadenza del suo attuale contratto. 'GP' è un membro prezioso del team, in cui è entrato nel 2015. Fino alla sua partenza programmata, 'GP' continuerà a ricoprire i suoi ruoli di Head of Racing e di ingegnere di pista di Max Verstappen. Il team e Lambiase sono pienamente impegnati ad aggiungere ulteriori successi alla nostra solida storia di risultati raggiunti insieme".

McLaren: "Lambiase nuovo Chief Racing Officer" E' arrivata anche l'ufficialità della McLaren a completare il discorso: "McLaren Racing è lieta di annunciare che Gianpiero Lambiase si unirà al McLaren Mastercard Formula 1 Team in qualità di Chief Racing Officer, riportando direttamente al Team Principal, Andrea Stella. Il ruolo di Chief Racing Officer esiste già all'interno della struttura della squadra con la leadership generale del team corse. Attualmente, queste mansioni sono gestite da Andrea Stella in aggiunta al suo ruolo di Team Principal. Lambiase è l'ultimo acquisto volto a rafforzare e supportare il bacino di talenti già presente in McLaren Mastercard, riaffermando al contempo l'impegno a lungo termine della squadra nel consolidare la propria posizione come team da titolo mondiale. La capacità della squadra di attrarre e assicurarsi i migliori talenti, come Lambiase e precedentemente Rob Marshall e Will Courtenay, insieme alla conferma e alla promozione di figure di grande talento già interne al team, è una testimonianza della visione strategica e della cultura incarnate nel team McLaren sotto la guida di Zak Brown e Andrea Stella, entrambi sotto contratto a lungo termine. Il team non vede l'ora di dare il benvenuto a Gianpiero Lambiase alla scadenza del suo attuale contratto, non oltre il 2028".

E Verstappen... Con la decisione di Lambiase, resta da capire ancor di più se ci saranno novità sul futuro di Max Verstappen, visto il profondo legame tra i due, con Lambiase che nel corso degli ultimi anni ha rifiutato offerte da diversi team scegliendo di restare al fianco del quattro volte campione del mondo. L'addio di Lambiase sarà solo l'ultimo di una serie di uscite chiave dalla Red Bull nel corso delle ultime stagioni, come quelle di Rob Marshall, Jonathan Wheatley, Adrian Newey e, più di recente, Christian Horner e Helmut Marko. Approfondimento Verstappen-Red Bull, c'è clausola per liberarsi?