F1, regolamento 2026: ci saranno delle modifiche

Dopo un primo incontro con il personale tecnico dei team e dei costruttori di power unit, è stato deciso che è necessario apportare delle modifiche all'attuale regolamento. Le decisioni definitive saranno prese il prossimo 20 aprile. Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: tutto live su Sky e NOW

Si è tenuto questo giovedì 9 aprile il primo di una serie di incontri sulle possibili modifiche al regolamento di Formula 1 2026 . Nel meeting, al quale hanno partecipato i rappresentati della Fia e il personale tecnico dei team e dei costruttori di power unit, è emersa subito una notizia: saranno introdotte modifiche all'attuale regolamento . Per la precisione, un nuovo incontro (in cui verrano approfonditi i temi discussi in questa prima riunione) si terrà il prossimo giovedì 16 aprile. Il tutto fino al 20 aprile, giorno in cui i rappresentanti di tutte le parti interessate (tra cui i team principal) si vedranno con l'obiettivo di ottenere il via libero definitivo sulle eventuali modifiche .

Il comunicato della Fia

"Sebbene le gare disputate finora abbiano offerto grande spettacolo - si legge dal comunicato della Federazione - è stato deciso che è necessario apportare modifiche al regolamento in materia della gestione dell'energia. Si è svolto un dialogo costruttivo su argomenti complessi, soprattutto considerando la natura competitiva delle parti coinvolte. Sono previsti ulteriori incontri nelle prossime due settimane: la prossima sessione tecnica si terrà il 16 aprile. Il 20 aprile è previsto un incontro di alto livello con le parti interessate, durante il quale verrano prese in considerazione le opzioni preferite e si cercherà di raggiungere un consenso sulla strada da seguire. I regolamenti 2026 sono stati sviluppati e concordati in stretta collaborazione con i team, costruttori di motori, produttori di power unit, il detentore dei diritti commerciali e la Fia, tutti presenti allo stesso tavolo ed è in questo spirito di collaborazione che si discutono le possibili modifiche".