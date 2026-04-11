Durante il mese di pausa dalla Formula 1 è stata avvistata un'Aston Martin 'aliena'. Non si tratta della vettura che corre nel Mondiale, ma di un esemplare unico commissionato dal miliardario statunitense Ken Griffin alla divisione Aston Martin Performance Technologies, composta da ex ingegneri di F1. Un video sui social ha mostrato un veicolo in fibra di carbonio grezza durante un test privato: un mix estremo tra una Formula 1 e una Hypercar, con l'abitacolo aperto e l'halo e un motore V12 con sistema ibrido come quello della Valkyrie, la supercar stradale del marchio britannico. Secondo la testata tedesca 'Auto Motor und Sport', l'auto è stata progettata per essere il veicolo da pista più veloce del mondo. Non dovendo sottostare alle restrizioni FIA, gli ingegneri hanno potuto utilizzare soluzioni tecniche estreme vietate nelle competizioni ufficiali: si dice che possa girare 10 secondi più veloce delle attuali monoposto di Formula 1.