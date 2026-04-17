Red Bull annuncia cambiamenti nella propria struttura tecnica per rafforzare le aree performance e sviluppo: promozione per Ben Waterhouse, che diventa Chief Performance and Design Engineer. E dal 1° luglio Andrea Landi, ex Ferrari, sarà di Head of Performance

Altre novità in casa Red Bull dopo l'annuncio dell'addio di Lambiase (ingegnere di pista di Verstappen). Il team di Milton Keynes ha infatti ufficializzato cambiamenti nella propria struttura tecnica per rafforzare le aree performance e sviluppo: Ben Waterhouse diventa Chief Performance and Design Engineer (riporterà direttamente al direttore tecnico Pierre Waché) e avrà il compito di coordinare in modo più stretto due settori decisivi nello sviluppo della vettura. Dal 1° luglio, inoltre Andrea Landi sarà di Head of Performance. Landi è un ex Ferrari e Racing Bulls.