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Mercedes, Wolff: "Troppe pressioni su Antonelli, ho sentito paragoni insensati..."

Formula 1
©Ansa

Durante un incontro con i media, Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha parlato di Kimi Antonelli, leader del Mondiale F1, provando anche ad allontanare la pressione dal talento italiano...

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Kimi Antonelli guida la classifica del Mondiale piloti di F1 e viene da due successi consecutivi, ma secondo Toto Wolff non dovrebbe esserci troppa pressione attorno al pilota italiano. "Sta andando bene, ma servono meno aspettative - ha detto il team principal della Mercedes durante un evento con i media -. C'è troppa pressione su di lui in Italia, ho sentito paragoni insensati con Senna. Sta crescendo come ci aspettavamo, ma è il momento di abbassare le aspettative, non di aumentarle in modo irrazionale. Ha solo 19 anni - ha proseguito l'austriaco-. Noi cerchiamo di restare onesti con lui, dicendogli quando le cose vanno bene ma anche aiutandolo a capire gli errori quando le cose vanno male".

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