Durante un incontro con i media, Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha parlato di Kimi Antonelli, leader del Mondiale F1, provando anche ad allontanare la pressione dal talento italiano...
Kimi Antonelli guida la classifica del Mondiale piloti di F1 e viene da due successi consecutivi, ma secondo Toto Wolff non dovrebbe esserci troppa pressione attorno al pilota italiano. "Sta andando bene, ma servono meno aspettative - ha detto il team principal della Mercedes durante un evento con i media -. C'è troppa pressione su di lui in Italia, ho sentito paragoni insensati con Senna. Sta crescendo come ci aspettavamo, ma è il momento di abbassare le aspettative, non di aumentarle in modo irrazionale. Ha solo 19 anni - ha proseguito l'austriaco-. Noi cerchiamo di restare onesti con lui, dicendogli quando le cose vanno bene ma anche aiutandolo a capire gli errori quando le cose vanno male".