Novità nel format del Gran Premio di Miami, che rappresenterà il ritorno in pista dopo la lunga pausa del mondiale di Formula 1. La prima sessione delle prove libere durerà 90', mezz'ora in più dei canonici 60', e sarà dalle 18 alle 19.30 ora italiana di venerdì 1° maggio. La decisione è stata presa anche per garantire ai team un tempo extra per testare le novità regolamentari varate la scorsa settimana

Trenta minuti in più in pista per le prime prove libere del Gran Premio di Miami, il prossimo venerdì 1° maggio. Le FP1 del GP che rappresenterà il ritorno in pista delle monoposto dopo il lungo stop dovuto ai noti motivi legati alla crisi nel Golfo Persico, non dureranno quindi i canonici 60 minuti, ma mezz'ora in più: 90 minuti, scattando alle 18 ora italiana (le 12 ora locale), per terminare alle 19.30 (le 13.30 in Florida). Anche tutte le altre sessioni in pista previste prima delle FP1 saranno anticipate di 30 minuti. La decisione è stata presa tenendo conto del tempo trascorso dall’ultimo Gran Premio, delle modifiche normative e tecniche recentemente annunciate e del fatto che il Gran Premio di Miami si svolge secondo il formato Sprint, che riduce il tempo a disposizione per le prove libere nel corso del weekend.