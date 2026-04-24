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F1, McLaren ingaggia Harry Williams pilota più giovane di sempre di un team: ha 11 anni

STELLINA PAPAYA

Harry Williams diventa il pilota più giovane di sempre ad entrare a far parte della squadra inglese: stellina nei kart, farà parte del programma junior di Woking 

Appena 11 anni ed è già in McLaren.. Si chiama Harry Williams e diventa il pilota più giovane di sempre ad entrare a far parte di un team di F1: inglese del Cheshire, si è già messo in luce nei kart e farà parte del programma junior di Woking

La giovanissima storia di Harry Williams nel motorsport

  • Harry, undicenne di Nether Alderley, nel Cheshire, ha iniziato a praticare il karting nel 2021 nella Super One Series.
  • Nel 2022 è passato alla categoria Cadet, gareggiando in diverse competizioni Rotax e IAME, oltre a partecipare a gare a livello di club. Nel novembre dello stesso anno, è entrato a far parte del Fusion Motorsport Race Team, partecipando a vari campionati nazionali l'anno successivo.
  • Nel 2024, Harry ha fatto il suo ingresso nel mondo del karting internazionale, gareggiando nella categoria British IAME Inter Waterswift e classificandosi tra i primi 10 del campionato, ottenendo risultati simili anche nella IAME Euro Series – X30 Mini. Nel 2025 ha gareggiato nella International Karting Mini 60 Series e nella categoria Waterswift. Harry è stato il campione britannico Open 2025, vincitore della O Plate nella Italian Waterswift Series e quinto nel Campionato Europeo Waterswift. Harry è passato alla categoria Junior e ha subito lasciato il segno, classificandosi terzo nella WSK Final Cup nella categoria OKN-J.
  • Finora, nel 2026, Harry ha gareggiato nella WSK Super Master Series nella categoria OK-Junior e parteciperà alla WSK Euro Series, alla Champions of the Future Series e al Campionato FIA di Karting nella stessa categoria.
  • Nell'aprile del 2026, Harry è stato annunciato come parte del McLaren Driver Development Programme, entrando a far parte del vivaio di talenti del team, il cui obiettivo principale è aiutare i piloti a progredire verso la Formula 1, l'IndyCar e la futura partecipazione del team al Campionato del Mondo Endurance.

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