Formula 2, a indiano Maini la pole position di Miami. 5° Minì

In Forrmula 2 il più veloce nelle qualifiche è stato l’indiano Kush Maini, davanti a Camara e Stenshorne. Quinto tempo per Minì, che partirà dalla terza fila. Gara Sprint in programma sabato alle 15.55, ora italiana. Feature Race alle 18.25 di domenica, meteo permettendo F1 QUALIFICHE SPRINT

Quasi due mesi dopo Melbourne la Formula 2 è tornata in pista, per coprire i buchi in calendario lasciati dagli annullamenti degli eventi in Bahrain e Arabia Saudita a causa delle rischiose condizioni geopolitiche del Medio Oriente, ritrovandosi sul tracciato del Miami International Autodrome (il prossimo appuntamento sarà fra quindici giorni a Montreal, in Canada), in un week-end dal forte sapore nostalgico ed evocativo, vista la particolare ricorrenza del 32° anniversario della scomparsa di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger.

Libere a Herta In Florida, nelle prove libere disputate su un tracciato praticamente nuovo per ‘quasi ‘ tutti i protagonisti, il più a proprio agio si è dimostrato nella mattinata il beniamino di casa Colton Herta (Hitech), che ha così salutato con gioia il debutto della serie cadetta negli Usa. Dietro l’ex pilota IndyCar si è piazzato Kush Maini (ART) e poi Laurens van Hoepen (Trident). Distacchi comunque molto contenuti, tant’è che fra il miglior tempo e il diciassettesimo sono tutti racchiusi in un secondo. Decimo tempo per l’unico italiano protagonista del campionato, Gabriele Minì, in cerca di riscatto dopo lo sfortunato appuntamento australiano. In apparente difficoltà il campione uscente della F3 Rafael Camara (Invicta), solo tredicesimo e molte incognite per il leader attuale della classifica piloti, Nikola Tsolov, soltanto ventesimo al volante della sua Campos, che ha terminato la sessione anzitempo per un problema tecnico.

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