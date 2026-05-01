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Formula 1, la griglia di partenza della sprint race a Miami

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Ferrari

Lando Norris conquista la pole position della Sprint di Miami: il britannico della McLaren sarà affiancato da Kimi Antonelli. Seconda fila per Piastri e Leclerc, poi Verstappen, Russell e la seconda Ferrari di Hamilton. Ecco la griglia di partenza della Sprint in programma alle 18 di sabato 2 maggio. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

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