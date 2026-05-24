Dopo le prime quattro gare del Mondiale, dando uno sguardo alla classifica costruttori, quante squadre sono riuscite a chiudere un Gran Premio con entrambi i piloti a punti? Finora solo cinque possono dire di averlo fatto e ci sono due team che hanno centrato questo obiettivo in tutti e quattro i GP... La Formula 1 è in Canada: il GP è in diretta alle 22 su Sky e in streaming su NOW

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