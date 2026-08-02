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Mondiale Formula 1, chi è andato a podio finora

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La prima vittoria di Antonelli e tuttte le altre che lo hanno portato in testa alla classifica, ma non solo. Ecco chi, dall'Australia alla pausa estiva, è andato a podio nelle undici gare finora disputate nel Mondiale di Formula 1 2026. Il campionato torna dal 21 al 23 agosto in Olanda su Sky e in streaming su NOW

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