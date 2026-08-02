Mondiale Formula 1, chi è andato a podio finora
La prima vittoria di Antonelli e tuttte le altre che lo hanno portato in testa alla classifica, ma non solo. Ecco chi, dall'Australia alla pausa estiva, è andato a podio nelle undici gare finora disputate nel Mondiale di Formula 1 2026. Il campionato torna dal 21 al 23 agosto in Olanda su Sky e in streaming su NOW
- Russell (Mercedes)
- Antonelli (Mercedes)
- Leclerc (terzo)
- Antonelli (Mercedes)
- Russell (Mercedes)
- Hamilton (Ferrari)
- Antonelli (Mercedes)
- Piastri (McLaren)
- Leclerc (Ferrari)
- Antonelli (Mercedes)
- Norris (McLaren)
- Piastri (McLaren)
- Antonelli (Mercedes)
- Hamilton (Ferrari)
- Verstappen (Red Bull
- Antonelli (Mercedes)
- Hamilton (Ferrari)
- Gasly (Alpine) podio riassegnato dopo una settimana (nella foto Hadjar)
- Hamilton (Ferrari)
- Russell (Mercedes)
- Norris (McLaren)
- Russell (Mercedes)
- Verstappen (Red Bull)
- Antonelli (Mercedes)
- Lecelrc (Ferrari)
- Russell (Mercedes)
- Hamilton (Ferrari)
- Antonelli (Mercedes)
- Leclerc (Ferrari)
- Verstappen (Red Bull
- Norris (McLaren)
- Verstappen (Red Bull)
- Antonelli (Mercedes)