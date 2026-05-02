Il 19enne bulgaro del team Campos vince la prima gara del weekend di Miami, sul podio anche Van Hoepen e Dunne. Bellissimo il duello finale tra i primi due. Settimo posto per l'italiano Minì. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW F1, SPRINT RACE GP MIAMI: LA GARA LIVE

In un week end già malinconico, apertosi a trentadue anni dalla tragica morte di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, reso ancor più triste dalla brutta notizia della scomparsa di Alex Zanardi giunta nella serata di ieri, 1° maggio -data funesta che lo accomuna ancor di più al ricordo del campione brasiliano- la Formula 2 scende in pista nel debutto cadetto negli Stati Uniti per la sua Gara Sprint, con emozioni contrastanti. A vincere è il 19enne bulgaro Tsolov del team Campos, sul podio anche Van Hoepen e Dunne. Bellissimo il duello finale tra i primi due. Settimo posto per l'italiano Minì.

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Le prove di qualifica, che hanno premiato la velocità dell’indiano del team ART Kush Maini alla sua prima pole stagionale e seconda in categoria, come sempre hanno definito anche la griglia della gara del sabato a posizioni invertite per i migliori dieci tempi. E così Maini e il brasiliano Camara (Invicta) partiranno dalla prima fila solo nella Feature Race di domani, sempre che il meteo sarà clemente visto che c’è addirittura il rischio che possa saltare l’intero programma di corse, Formula 1 inclusa. Pertanto nella Gara 1 scatta dal palo il leader del campionato Tsolov (Hitech) con accanto l’alfiere della Trident Laurens Van Hoepen.ra (18) e Durksen (15). Domani alle 18.25 Feature Race, meteo permettendo.

Mentre l’italiano Gabriele Minì (MP) si accomoda in terza fila grazie al quinto tempo assoluto, che gli garantisce una partenza a ridosso dei primi in entrambe le manches del fine settimana. Al giro di ricognizione stalla Maini, costretto a prendere il via dalla corsia dei box. Allo spegnersi dei semafori infuria la lotta per la prima posizione in uscita dalla curva 1. E in testa alla corsa si installa Tsolov davanti a Van Hoepen, sesto Minì, che in cinque giri si stacca dai primi cinque battistrada e scivola a 2” da Dunne, quinto. Proprio al quinto passaggio Durksen segna il giro veloce e sale in seconda piazza. Ma poi la riperde dopo un giro. Alla settima tornata Stenshorne sorpassa Minì. Al tredicesimo giro Van Hoepen va in testa.