Kimi Antonelli si prende la pole position del GP di Miami, la terza consecutiva dopo Cina e Giappone. Accanto a lui scatterà Max Verstappen, in seconda fila Leclerc e Norris, in terza Russell e Hamilton. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE