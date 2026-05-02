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Formula 1, la griglia di partenza del GP Miami

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Kimi Antonelli si prende la pole position del GP di Miami, la terza consecutiva dopo Cina e Giappone. Accanto a lui scatterà Max Verstappen, in seconda fila Leclerc e Norris, in terza Russell e Hamilton. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE

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