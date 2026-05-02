Formula 1, la griglia di partenza del GP Miami
Kimi Antonelli si prende la pole position del GP di Miami, la terza consecutiva dopo Cina e Giappone. Accanto a lui scatterà Max Verstappen, in seconda fila Leclerc e Norris, in terza Russell e Hamilton. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli fa la storia a Miami: conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato la prima, come solo Senna e Schumi avevano saputo fare.
- In prima fila anche Max Verstappen, poi Leclerc, Norris, Russell e Hamilton.
- La gara domenica su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza