Leon vince la Sprint Race di Formula 2 a Montreal davanti a Minì e Stenshorne, poi Van Heoepen, Fittipaldi, Beganovic, Camara e Bilinski. Il siciliano con il 2° posto ora guida la classifica del campionato con 42 punti. Domenica la Feature Race alle 18, ora italiana F1, GP CANADA: LE QUALIFICHE LIVE

Dopo le qualifiche di ieri, alle penalità annunciate di Tasanapol Inthraphuvasak e Oliver Goethe, che si sono visti cancellare i rispettivi migliori tempi per aver provocato bandiera rossa, sono state aggiunte sorprendentemente altre due sanzioni che hanno sconvolto le griglie di partenza. La prima ha riguardato Rafael Câmara, l’altra Alexander Dunne, rispettivamente 2° e 3° al termine della sessione. I commissari hanno deciso retrocedere entrambi di tre posizioni in partenza. Causa della decisione, due impeding. Per effetto dell’intervento della Direzione Corse, il brasiliano campione uscente della F3 e l’irlandese saranno costretti a partire affiancati dalla sesta fila. Davanti, nella prima piazzola c’è il siciliano Gabriele Minì, vincitore della Feature Race di Miami, che dopo aver ottenuto il decimo tempo in qualifica puo’ sfruttare la regola dell’inversione dei dieci migliori risultati cronometrici e partire dalla prima fila, con accanto Villagomez (VAR). Alle loro spalle Leon (Campos) e Bennett (Trident). Dalla quarta fila scatta invece il leader del campionato Tsolov (Campos). Assente per decisione medica cautelativa Inthraphuvasak, in entrambe le gare.

La cronaca della gara Allo spegnimento dei semafori c’è grande voglia di recuperare per chi spinge da dietro e di evitare di rischiare assembramenti in prima curva per chi ha strada libera nelle posizioni più avnzate. A prendere la testa della corsa -prevista su 28 giri, per poco più di 122 km- è proprio Minì, davanti a Durksen e Leon, quarto Villagomez. Tsolov è ottavo, Camara quattordicesimo. Al quarto giro Montoya (Prema) va in testa coda ma poi riprende la marcia, mentre Durksen riconquista la seconda posizione che aveva perso in precedenza. Il vantaggio di Minì sugli inseguitori è di un paio di secondi. A un terzo di gara, per una posizione non restituita, Varrone viene punito con uno stop & go. Davanti Minì guida, con Leon a 1”7 e poi Durksen a inseguire. Si ferma Varrone al decimo giro e Tsolov sale in settima posizione. Tsolov attacca Stenshorne, quest’ultimo tocca Bennett e va in testa coda. Incidente a catena innescato dal bulgaro e bandiera gialla: Safety Car. Ringrazia Varrone, non di certo Minì, il cui lavoro fatto fin qui va tutto sprecato. Ripartenza lanciata al quindicesimo giro. Minì tiene la prima posizione. Durksen riceve intanto 5” di penalità per avere toccato Leon nei primi. Minì e Leon allungano sul resto del gruppo.

Al diciottesimo passaggio Dunne e Durksen si toccano e il paraguiano si gira. Poi Leon sorpassa Minì. Safety Car. Rientrano al pit Maini e Shields per montare le supersoft. Si riparte al ventiduesimo giro. Dunne e Tsolov ricevono 10” di penalità e Camara rientra in zona punti. Leon spinge e allunga, guadagnando quasi 2” su Minì. Alle sue spalle Stenshorne va largo nell’attaccare Villagomez, poi tre curve più avanti anche quest’ultimo sbaglia e va contro un muretto. Dietro Shields tampona Varrone. Altra bandiera gialla. Virtual Safety Car. Al ventisettesimo giro Leon ha un vantaggio di 4” congelato su Minì. Stenshorne è terzo. Ultimo giro con bandiera verde. Podio confermato, con Leon che vince davanti a Minì e Stenshorne, poi Van Heoepen, Fittipaldi, Beganovic, Camara e Bilinski. Vittoria dunque ancora una volta per un pilota Campos, ma ottima risposta di Minì che diventa per ora leader del campionato con 42 punti in classifica. Domani Feature Race alle 18, ora italiana.