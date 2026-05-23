Max Verstappen ha monopolizzato l'attenzione nell'inizio di stagione in Formula 1, manfiestando più volte insoddisfazione per le prestazioni della Red Bull. Secondo Laurent Mekies, team principal della scuderia austriaca, l'olandese si trova molto bene in Red Bull, come detto nella conferenza stampa del Gp del Canada: "Abbiamo una formazione di piloti davvero molto forte e la scelta del pilota non è un problema che ci poniamo in questo momento. Abbiamo Max, non c'è bisogno di presentarlo. Ci sta tirando su in un inizio di stagione piuttosto complicato". Mekies ha negato anche che Verstappen possa seguire in McLaren Gianpiero Lambiase, suo storico ingegnere di pista che dal 2028 lavorerà con il team papaya: "Non mi preoccupa il fatto che Max se ne vada con Lambiase. Facciamo sempre questa battuta. Non chiederemo a Max ogni settimana se resterà. Max ci dice di essere felice alla Red Bull. È coinvolto in ogni decisione strategica che prendiamo. È al centro del progetto. Sta spingendo con noi e vogliamo entrambi la stessa cosa: tornare ad avere un pacchetto più competitivo. E lui è fondamentale in questo".