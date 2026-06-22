Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Ferrari, nel GP Austria il nuovo motore potenziato concesso dall'Aduo?

Formula 1
Andrea Sillitti

Andrea Sillitti

La Formula 1 torna questo weekend al Red Bull Ring, sulla carta un tracciato favorevole alla Mercedes. La Ferrari potrebbe contare su qualche cavallo in più grazie al primo nuovo propulsore concesso dall'Aduo a cui si aggiunge anche una nuova benzina. Il tutto non basterà a colmare il divario di potenza dalle Frecce d'Argento, ma a ridurre il gap: in attesa del secondo gettone dopo la pausa estiva... Tutto il weekend del GP d'Austria è live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE

Una pista di motore con l’incognita dell’altitudine: il Red Bull Ring, a oltre 700 metri sul livello del mare con l’aria più rarefatta e tre grossi allunghi mette sotto pressione le power unit. Sulla carta un tracciato favorevole a Mercedes, ma la Ferrari potrebbe contare finalmente su qualche cavallo in più. Manca ancora l’ufficialità per via della revisione chiesta da Red Bull, la rossa però è pronta a far esordire il nuovo propulsore concesso dall’Aduo (il meccanismo che permette a chi è più indietro di lavorare sul motore) a cui si aggiunge anche una nuova benzina. Il tutto non basterà a colmare il divario di potenza da Mercedes ma servirà quantomeno a ridurre il gap, puntando a fare un altro salto in avanti dopo la pausa estiva con il secondo gettone Aduo.

Approfondimento

Che cos'è e come funziona l'Aduo

Ferrari (e Leclerc), allo Spielberg sarà il GP della verità

Hamilton a Barcellona è stato all’altezza di Antonelli e Russell, l’Austria è un test fondamentale per capire se da ora in poi la Ferrari sarà sempre in grado di lottare per la vittoria. Lewis non ama particolarmente questa pista, ci ha vinto solo – si fa per dire - due volte (in un caso era GP di Stiria) mentre a Zeltweg si è spesso esaltato Leclerc. Dopo tre gare da dimenticare e nel momento più difficile della carriera, Charles è atteso al riscatto: per lui come per l’intera squadra il prossimo sarà il weekend della verità.

Approfondimento

Perché questo Hamilton può riaprire il Mondiale

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Gp Monaco, Mercedes ritira il ricorso per Russell

Formula 1

La Mercedes ha ritirato il ricorso contro la penalità di George Russell al GP di Monaco del 7...

Piastri, scambio di tute con Pedro Acosta

tra f1 e motogp

Formula 1 e MotoGP si sono incontrate di nuovo: i due piloti di McLaren e Ktm si sono scambiati e...

Hamilton, tifosa scopre la vittoria al matrimonio

Formula 1

Domenica doppiamente speciale per Will e Sharon, due tifosi inglesi di Lewis Hamilton che si sono...

Mercedes, chiesto diritto di revisione per Monaco

da 'the race'

Secondo quanto riportato da 'The Race', il team di Brackley incontrerà la Fia sabato 20 giugno...

Test Pirelli per Ferrari, Aston Martin e Cadillac

f1 a barcellona

Martedì di test in Catalunya per provare le gomme da asciutto del 2027, con Charles Leclerc, Jak...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS