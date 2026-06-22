Ferrari (e Leclerc), allo Spielberg sarà il GP della verità

Hamilton a Barcellona è stato all’altezza di Antonelli e Russell, l’Austria è un test fondamentale per capire se da ora in poi la Ferrari sarà sempre in grado di lottare per la vittoria. Lewis non ama particolarmente questa pista, ci ha vinto solo – si fa per dire - due volte (in un caso era GP di Stiria) mentre a Zeltweg si è spesso esaltato Leclerc. Dopo tre gare da dimenticare e nel momento più difficile della carriera, Charles è atteso al riscatto: per lui come per l’intera squadra il prossimo sarà il weekend della verità.