La Formula 1 torna questo weekend al Red Bull Ring, sulla carta un tracciato favorevole alla Mercedes. La Ferrari potrebbe contare su qualche cavallo in più grazie al primo nuovo propulsore concesso dall'Aduo a cui si aggiunge anche una nuova benzina. Il tutto non basterà a colmare il divario di potenza dalle Frecce d'Argento, ma a ridurre il gap: in attesa del secondo gettone dopo la pausa estiva... Tutto il weekend del GP d'Austria è live su Sky e in streaming su NOW
Una pista di motore con l’incognita dell’altitudine: il Red Bull Ring, a oltre 700 metri sul livello del mare con l’aria più rarefatta e tre grossi allunghi mette sotto pressione le power unit. Sulla carta un tracciato favorevole a Mercedes, ma la Ferrari potrebbe contare finalmente su qualche cavallo in più. Manca ancora l’ufficialità per via della revisione chiesta da Red Bull, la rossa però è pronta a far esordire il nuovo propulsore concesso dall’Aduo (il meccanismo che permette a chi è più indietro di lavorare sul motore) a cui si aggiunge anche una nuova benzina. Il tutto non basterà a colmare il divario di potenza da Mercedes ma servirà quantomeno a ridurre il gap, puntando a fare un altro salto in avanti dopo la pausa estiva con il secondo gettone Aduo.
Approfondimento
Che cos'è e come funziona l'Aduo
Ferrari (e Leclerc), allo Spielberg sarà il GP della verità
Hamilton a Barcellona è stato all’altezza di Antonelli e Russell, l’Austria è un test fondamentale per capire se da ora in poi la Ferrari sarà sempre in grado di lottare per la vittoria. Lewis non ama particolarmente questa pista, ci ha vinto solo – si fa per dire - due volte (in un caso era GP di Stiria) mentre a Zeltweg si è spesso esaltato Leclerc. Dopo tre gare da dimenticare e nel momento più difficile della carriera, Charles è atteso al riscatto: per lui come per l’intera squadra il prossimo sarà il weekend della verità.