La Sprint Race di Formula 3 a Barcellona si chiude con il trionfo di James Wharton (Prema, che torna a vincere dopo la Sprint in Belgio nel 2024 con Beganovic), davanti a Slater (Trident) e Xie (Dams). La gara è stata fortemente caratterizzata da sanzioni, ritiri e ben due ingressi della Safety Car, l'ultimo dei quali provocato dal testacoda del leader del campionato Ugochukwu. La F1 è a Barcellona. il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Sulla scorta dell’inversione dei primi dodici tempi in qualifica, la griglia della Sprint Race di Formula 3 al Montmelò propone in prima fila l’accoppiata Xie (Dams) -vincitore a Monte Carlo dopo la squalifica di Yamakoshi- e Wharton (Prema) -che nel Principato era andato rovinosamente contro le barriere. Dietro di loro altri due protagonisti in negativo della gara monegasca, ovvero Slater (Trident) e Taponen (MP), in cerca di riscatto. Dalla quinta fila parte l’italiano Badoer (Rodin), vincitore della Feature Race di Monaco, mentre dalla sesta scattano le due Campos che domani saranno invece schierate in prima fila: quella del leader del campionato Ugochukwu e dell’autore della pole -la terza consecutiva- Nael.

Stallo al giro di formazione per Taito Kato, che rimane fermo ed è costretto a rientrare in pit lane. Al termine del giro di ricognizione rientra al pit anche Colnaghi. Allo spegnimento dei semafori, sul lungo rettilineo che immette alla prima curva si scatena la prima bagarre della gara e in testa alla corsa si presenta in uscita dal primo imbuto Xie, poi Slater e Wharton. Badoer è ottavo. Al secondo passaggio Wharton si riprende la seconda piazza. Al terzo giro, posteriore destra sgonfia per Garfias e problemi ancora per Colnaghi. Entrambi rientrano ai box. Penalità in arrivo per Gladysz, posizionato male al via. Al quarto giro Wharton è il nuovo leader della gara. Al sesto giro deve fermarsi anche Rivera, toccato da Badoer. Fa giusto in temo Slater a sorpassare Xie e guadagnare la seconda posizione.

Virtual Safety Car. Per Rivera problemi di motore. Torna ai box Garfias e attraversa tutta la fast lane. Safety Car. All’undicesimo giro si riparte. Nael sorpassa Badoer e sale in nona posizione. Penalità di 15” a Bhirombhakdi e a Ho. Ma al 13° giro rientra la Safety Car per un testa coda di Ugochukwu che prova un sorpasso all’esterno su Del Pino e finisce sullo sporco e poi si gira. Si riparte al diciassettesimo giro. Ancora Wharton il leader, incalzato da Slater. Intanto Badoer viene penalizzato di 10”. Si gira De Palo, toccato mentre subiva un sorpasso da Clerot. Penalità di 5” anche per Lacorte. Vince Wharton (Prema), davanti a Slater (Trident) e Xie (Dams). In classifica generale ora Ugochukwu (Campos) e Slater sono appaiati in testa a quota 43, davanti a Del Pino (VAR), 41. Dopo tante delusioni, la Prema è tornata finalmente a sorridere.