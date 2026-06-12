Il Mondiale di Formula 1 è arrivato al suo settimo round. Si corre a Barcellona e qui, con le indicazioni dei Meteo France, andiamo a scoprire nei dettagli che tempo farà nella tre giorni sulla pista della Catalunya. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP CATALUNYA: DIRETTA DELLE PRIME LIBERE

Il meteo per le prove libere del 12 giugno al GP Catalunya Si prevedono condizioni asciutte e miti, senza precipitazioni. Le temperature varieranno da un minimo di 12,83 °C a un massimo di 28,67 °C, con temperature dell'asfalto che raggiungeranno i 51,04 °C. Il vento sarà debole, con una media di 4,3 km/h e raffiche massime di 9 km/h. Nel complesso, si prevede un meteo favorevole per l'azione in pista, con cielo sereno e condizioni stabili.

Le previsioni per libere e qualifiche del 13 giugno a Barcellona Condizioni climatiche calde e soleggiate, con temperature che varieranno dai 15°C del mattino ai 32°C del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, i venti saranno deboli con una velocità media di circa 7 km/h e le temperature dell'asfalto raggiungeranno i 54°C; i team dovranno quindi prepararsi a una giornata di gara intensa sotto un cielo sereno.



