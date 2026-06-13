Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Formula 2, GP Barcellona: Maini vince la Sprint Race. Minì è 2°

barcellona
Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

@Formula2

Gabriele Minì autore di una gara capolavoro chiude 2° la Sprint Race e allunga in campionato su Tsolov, terzo classificato. Vince l'indiano della ART, Maini. Domenica la Feature Race. Il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

Griglia invertita nelle prime dieci posizioni per la Sprint Race di Formula 2 a Barcellona. Partono davanti Léon (Campos) e Maini (ART). Dalla quarta fila scatta il leader del campionato Minì (MP), dietro Tsolov (Campos) e davanti a Camara (Invicta) che domani partirà dalla pole position in Feature Race.  Allo spegnimento dei semafori prende subito la testa della corsa con decisione Maini, ottimo via di Tsolov terzo, Minì è quinto. Van Hoepen scivola diciannovesimo. Fuori in curva 12 Durksen dopo un contatto con Stenshorne, che rientra ultimo e in coda al gruppo. Grande sorpasso intanto al secondo giro di Minì che guadagna la quarta posizione. Terzo giro: Tsolov passa Léon. Quinto giro: sanzione di 10” per Stenshorne. Al sesto giro Minì sorpassa -e ancora all’esterno- il terzo posto. Erroraccio di Van Hoepen che va largo e perde altre posizioni, finendo ultimo. Tredicesimo giro: Herta è quarto. Villagomez e Bilinski intanto vengono penalizzati per track limits. Camara è sesto.

 

Al 22° giro Minì sorpassa ancora all’esterno e fa fuori Tsolov, poi scavalcato anche da Herta. 26° giro, Herta esce di strada e si gioca il podio. Sul traguardo piomba Maini (ART), che vince la sua terza gara in carriera, davanti a Minì (MP) -autore di una gara capolavoro- e Tsolov (Campos), che ha salvato il podio in extremis. In classifica generale Minì allunga un po’ il vantaggio sul bulgaro e si porta ora a+3 in attesa della Feature Race di domani. Grande il rammarico di Colton Herta che ha commentato in diretta mentre buttava via la sua splendida gara ‘ho fatto una cosa inaccettabile’.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Antonelli, bacio alla sua W17 anche a Barcellona

TENERO KIMI

Il pilota italianmo e leader del Mondiale di Formula 1 sa che le tradizioni contano. E così,...

Buona la Prema: Wharton vince la Sprint in Spagna

Formula 3

La Sprint Race di Formula 3 a Barcellona si chiude con il trionfo di James Wharton (Prema, che...

GP Catalunya, il meteo per la gara a Barcellona

PREVISIONI

Il Mondiale di Formula 1 è arrivato al suo settimo round. Si corre a Barcellona e qui, con le...

GP Barcellona, oggi qualifiche LIVE alle 16

GUIDA TV

Il Mondiale di Formula 1 arriva a Barcellona per il settimo appuntamento della stagione 2026:...

Hamilton: "Giorno complicato, raccolto dati utili"

ferrari

Il pilota Ferrari dopo il nono posto nelle prove libere: "Ho avuto un problema con l'ala...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS