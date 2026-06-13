Gabriele Minì autore di una gara capolavoro chiude 2° la Sprint Race e allunga in campionato su Tsolov, terzo classificato. Vince l'indiano della ART, Maini. Domenica la Feature Race. Il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Griglia invertita nelle prime dieci posizioni per la Sprint Race di Formula 2 a Barcellona. Partono davanti Léon (Campos) e Maini (ART). Dalla quarta fila scatta il leader del campionato Minì (MP), dietro Tsolov (Campos) e davanti a Camara (Invicta) che domani partirà dalla pole position in Feature Race. Allo spegnimento dei semafori prende subito la testa della corsa con decisione Maini, ottimo via di Tsolov terzo, Minì è quinto. Van Hoepen scivola diciannovesimo. Fuori in curva 12 Durksen dopo un contatto con Stenshorne, che rientra ultimo e in coda al gruppo. Grande sorpasso intanto al secondo giro di Minì che guadagna la quarta posizione. Terzo giro: Tsolov passa Léon. Quinto giro: sanzione di 10” per Stenshorne. Al sesto giro Minì sorpassa -e ancora all’esterno- il terzo posto. Erroraccio di Van Hoepen che va largo e perde altre posizioni, finendo ultimo. Tredicesimo giro: Herta è quarto. Villagomez e Bilinski intanto vengono penalizzati per track limits. Camara è sesto.

Al 22° giro Minì sorpassa ancora all’esterno e fa fuori Tsolov, poi scavalcato anche da Herta. 26° giro, Herta esce di strada e si gioca il podio. Sul traguardo piomba Maini (ART), che vince la sua terza gara in carriera, davanti a Minì (MP) -autore di una gara capolavoro- e Tsolov (Campos), che ha salvato il podio in extremis. In classifica generale Minì allunga un po’ il vantaggio sul bulgaro e si porta ora a+3 in attesa della Feature Race di domani. Grande il rammarico di Colton Herta che ha commentato in diretta mentre buttava via la sua splendida gara ‘ho fatto una cosa inaccettabile’.