Dalle due alle quattro ruote: Marc Marquez ha approfittato del weekend di pausa della MotoGP per andare ad assistere dal vivo al venerdì del GP Catalunya di F1 (LIVE su Sky e in streaming su NOW). Ospite del box Audi, lo spagnolo è salito sulla monoposto di Bortoleto. Su Sky Sport ha poi ironizzato: "Sono salito sull'Audi, ma il sedile era fatto per un pilota di un metro e novanta... non vedevo niente!"

L'INTERVISTA DI MARC MARQUEZ SU SKY SPORT. VIDEO - F1 CATALUNYA: LIVE FP2