F1, i piloti in scadenza di contratto nel Mondiale 2026 e chi ha rinnovato
Quali sono i piloti in scadenza di contratto nel 2026? Charles Leclerc ha firmato un rinnovo pluriennale con Ferrari, ma sono diversi coloro che potrebbero finire la loro avventura in F1 al termine della stagione. Di seguito, la situazione in ogni scuderia
- L'ex Ferrari è in Williams dalla stagione 2025, dopo che la Rossa ha deciso di puntare su Hamilton al fianco di Leclerc.
- Lo spagnolo ha un contratto fino alla fine del 2026.
- Contratto annuale per il rookie britannico fino al termine del 2026.
- Il 18enne ha impressionato tutti al suo debutto in Australia diventando il terzo pilota più giovane ad andare a punti nella storia della F1.
- Nel 2025 parte in Red Bull al posto di Sergio Perez, ma viene sostituito il 27 marzo da Tsunoda.
- Finisce la stagione in Racing Bulls che gli conferma il posto anche per il 2026.
- Il pilota argentino è stato confermato anche per la stagione 2026.
- Nella stagione scorsa, l'argentino è subentrato a Jack Doohan in Alpine.
- Il pilota francese ha un contratto con Red Bull fino al termine del 2026.
- Si tratta della sua prima stagione con la scuderia austriaca dopo una stagione positiva con la Racing Bulls.
- Lo spagnolo ha il contratto in scadenza con Aston Martin nel 2026.
- Nel 2024, Alonso ha firmato un prolungamento pluriennale con la scuderia britannica.
- Nella stagione 2025, Ayao Komatsu porta Ocon in Haas con un contratto pluriennale.
- Accordo che scadrà al termine della stagione 2026.
- Il figlio di Lawrence è in Aston Martin dall'inizio dell'avventura della scuderia britannica in F1 nel 2021.
- Nel 2024 ha firmato un rinnovo pluriennale fino alla fine della stagione 2026.
- Il giovane pilota brasiliano ha firmato un contratto fino al termine del 2026 con Audi.
- Nel 2025, l'anno del suo esordio in Sauber, ha concluso la stagione al 19° posto in classifica.
- Il britannico ha firmato un contratto pluriennale con Haas fino al termine del 2026.
- Dal 2025 corre per la scuderia di Ayao Komatsu.
- Il pilota britannico ha un contratto fino al termine della stagione 2026.
- Di recente, tuttavia, Russell ha rilasciato alcune dichiarazioni durante una media session: "Sarò qui con la squadra anche il prossimo anno, punto e basta. Non c'è molto altro da aggiungere. È un contratto pluriennale. Si tratta di diversi anni, come abbiamo detto l'anno scorso, e spesso in molti di questi contratti, anche se gli obiettivi non vengono raggiunti, se le cose vanno bene si continua, ma come ho detto, è molto probabile che gli obiettivi vengano raggiunti".
- L'ex Red Bull è in Williams dalla stagione 2022 e nel 2024 ha firmato un rinnovo pluriennale fino al 2026.
- All'interno dell'accordo, è presente un'opzione di prolungamento fino al 2027 legata alle prestazioni in pista.
- Il campione del mondo in carica ha il contratto in scadenza a fine 2026 con la McLaren
- Nel contratto c'è un'opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione fino al 2027
- Il pilota italiano ha un contratto con Mercedes fino al termine del 2026.
- All'interno dell'accordo, tuttavia, è presente un'opzione che si può esercitare per prolungare il rapporto tra il bolognese e la scuderia tedesca.
- Il britannico ha il contratto in scadenza al termine della stagione 2026 con la Ferrari.
- Tuttavia, è presente all'interno un'opzione per un'estensione di un altro anno fino al 2027.
- Ritornato in F1 nel 2025 con la Kick Sauber, il pilota tedesco ha firmato un accordo pluriennale fino al 2027.
- Accordo rimasto attivo anche con il passaggio della scuderia in Audi.
- Il messicano dopo aver chiuso la sua esperienza in Red Bull, è ripartito dalla Cadillac.
- Con la scuderia americana ha un contratto pluriennale fino alla stagione 2027.
- Il finlandese è tornato in F1 alla guida della Cadillac, che ha deciso di puntare su una coppia d'esperienza con Perez.
- L'ex Mercedes ha firmato un contratto pluriennale fino al termine del 2027.
- Il quattro volte campione del mondo ha il contratto in scadenza con Red Bull al termine del 2028.
- All'interno dell'accordo, è presente una clausola di uscita dal contratto legata alle prestazioni: qualora la scuderia austriaca non occupasse le prime due posizioni nella classifica del Mondiale 2026, il pilota olandese può uscire dal contratto nel 2027.
- Il pilota della McLaren ha prolungato il suo contratto con la scuderia di Woking fino al 2028
- L'annuncio è arrivato subito dopo il Gran premio di Melbourne del 2025
- A settembre 2025, Gasly ha firmato un contratto pluriennale con Alpine fino al termine della stagione 2028.
- Dal 2023, il francese corre per la scuderia di casa dopo il suo capitolo in Red Bull.
- Il monegasco ha firmato un rinnovo pluriennale con Ferrari, legando ancora di più la sua carriera alla Rossa almeno fino al 2028.
- "È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino", ha dichiarato Leclerc.