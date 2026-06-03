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F1, i piloti in scadenza di contratto nel Mondiale 2026 e chi ha rinnovato

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Quali sono i piloti in scadenza di contratto nel 2026? Charles Leclerc ha firmato un rinnovo pluriennale con Ferrari, ma sono diversi coloro che potrebbero finire la loro avventura in F1 al termine della stagione. Di seguito, la situazione in ogni scuderia

LECLERC RINNOVA CON FERRARI CON UN ACCORDO PLURIENNALE

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