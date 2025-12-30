In attesa di eventuali incrementi per i prossimi anni, sono confermate le 6 Sprint per il 2026: si parte in Cina a marzo per chiudere a Singapore a ottobre, con due gare veloci in Europa a Silverstone e Zandvoort. Ecco il calendario di tutte le gare Sprint del prossimo Mondiale
- La Formula 1 prosegue la sua 'svolta' verso le Sprint anche per il 2026. Le gare saranno ancora 6, con novità nei circuiti coinvolti ma senza cambiamenti al format e al numero di gare. Liberty Media e F1 per bocca del presidente Domenicali hanno confermato la volontà di aumentare il numero di gare corte
- Ecco il calendario delle Sprint 2026