Gualtieri (Ferrari): "La prestazione si costruisce nel tempo"

In vista del Gran Premio d'Austria a Spielberg, Enrico Gualtieri, Direttore Tecnico dell'area power unit della Ferrari, ha illustrato l'introduzione di un aggiornamento mirato sul motore della scuderia, sfruttando le opportunità offerte dal meccanismo ADUO. La Formula 1 scende in pista in Austria: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW F1, PERCHÈ IN AUSTRIA PUO' ARRIVARE IL RISCATTO DI LECLERC

Dopo la vittoria conquistata da Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, la Ferrari cerca conferme sul circuito di Spielberg. L'appuntamento austriaco è particolarmente importante per la Rossa, che porterà un aggiornamento al motore per provare ad avvicinarsi ulteriormente alla Mercedes. Alla vigilia del weekend di Spielberg, ha parlato ai canali ufficiali della Ferrari Enrico Gualtieri, direttore tecnico dell'area motori: "La Formula 1 è da sempre uno sport fatto di dettagli e di miglioramenti continui. Lo sviluppo di una power unit segue normalmente cicli lunghi, perché ogni passo – soprattutto quelli più significativi – richiede un intenso lavoro di ricerca e sviluppo e una validazione molto approfondita. Per questo motivo è raro assistere a cambiamenti radicali nel corso della stagione, soprattutto quando coinvolgono l’integrazione con la vettura e le sue condizioni operative. Fin dall’inizio del progetto 2026 abbiamo affiancato un lavoro di sviluppo continuo a programmi con un orizzonte più lungo, con l’obiettivo di sfruttare ogni opportunità disponibile per incrementare la prestazione della nostra power unit. Questi due filoni procedono in parallelo e spesso si rafforzano a vicenda. Tutto il team in fabbrica sta lavorando con grande intensità per sfruttare al meglio le opportunità aggiuntive offerte dal meccanismo ADUO, in piena coerenza con la nostra roadmap di sviluppo. L’aggiornamento che introduciamo a Spielberg è relativamente contenuto e riflette il lavoro svolto nelle ultime settimane per trasferire in pista i progressi maturati nei nostri programmi di sviluppo. È comunque l’espressione di uno dei principi fondamentali della Formula 1: migliorarsi continuamente, reagire rapidamente e introdurre gli aggiornamenti non appena sono disponibili".

"Irrealistico pensare che un aggiornamento possa cambiare il quadro" Gualtieri non vuole alimentare l'entusiasmo e predica calma sugli effetti che l'aggiornamento di Spielberg può portare in casa Ferrari: "Come detto, si tratta di un aggiornamento limitato e, da solo, non sarà sufficiente a cambiare i valori in campo. Quello che testimonia è l’atteggiamento della squadra e dei nostri partner tecnici, tutti determinati a continuare a spingere e sfruttare ogni opportunità per migliorare il pacchetto. In un campionato competitivo come quello attuale è irrealistico pensare che un singolo aggiornamento possa trasformare il quadro generale, soprattutto considerando gli attuali vincoli regolamentari e di omologazione. La prestazione si costruisce nel tempo, attraverso tanti piccoli passi e grazie alla capacità di ottimizzare il pacchetto gara dopo gara".