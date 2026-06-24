Gualtieri (Ferrari): "La prestazione si costruisce nel tempo"ferrari
In vista del Gran Premio d'Austria a Spielberg, Enrico Gualtieri, Direttore Tecnico dell'area power unit della Ferrari, ha illustrato l'introduzione di un aggiornamento mirato sul motore della scuderia, sfruttando le opportunità offerte dal meccanismo ADUO. La Formula 1 scende in pista in Austria: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Dopo la vittoria conquistata da Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, la Ferrari cerca conferme sul circuito di Spielberg. L'appuntamento austriaco è particolarmente importante per la Rossa, che porterà un aggiornamento al motore per provare ad avvicinarsi ulteriormente alla Mercedes. Alla vigilia del weekend di Spielberg, ha parlato ai canali ufficiali della Ferrari Enrico Gualtieri, direttore tecnico dell'area motori: "La Formula 1 è da sempre uno sport fatto di dettagli e di miglioramenti continui. Lo sviluppo di una power unit segue normalmente cicli lunghi, perché ogni passo – soprattutto quelli più significativi – richiede un intenso lavoro di ricerca e sviluppo e una validazione molto approfondita. Per questo motivo è raro assistere a cambiamenti radicali nel corso della stagione, soprattutto quando coinvolgono l’integrazione con la vettura e le sue condizioni operative. Fin dall’inizio del progetto 2026 abbiamo affiancato un lavoro di sviluppo continuo a programmi con un orizzonte più lungo, con l’obiettivo di sfruttare ogni opportunità disponibile per incrementare la prestazione della nostra power unit. Questi due filoni procedono in parallelo e spesso si rafforzano a vicenda. Tutto il team in fabbrica sta lavorando con grande intensità per sfruttare al meglio le opportunità aggiuntive offerte dal meccanismo ADUO, in piena coerenza con la nostra roadmap di sviluppo. L’aggiornamento che introduciamo a Spielberg è relativamente contenuto e riflette il lavoro svolto nelle ultime settimane per trasferire in pista i progressi maturati nei nostri programmi di sviluppo. È comunque l’espressione di uno dei principi fondamentali della Formula 1: migliorarsi continuamente, reagire rapidamente e introdurre gli aggiornamenti non appena sono disponibili".
"Irrealistico pensare che un aggiornamento possa cambiare il quadro"
Gualtieri non vuole alimentare l'entusiasmo e predica calma sugli effetti che l'aggiornamento di Spielberg può portare in casa Ferrari: "Come detto, si tratta di un aggiornamento limitato e, da solo, non sarà sufficiente a cambiare i valori in campo. Quello che testimonia è l’atteggiamento della squadra e dei nostri partner tecnici, tutti determinati a continuare a spingere e sfruttare ogni opportunità per migliorare il pacchetto. In un campionato competitivo come quello attuale è irrealistico pensare che un singolo aggiornamento possa trasformare il quadro generale, soprattutto considerando gli attuali vincoli regolamentari e di omologazione. La prestazione si costruisce nel tempo, attraverso tanti piccoli passi e grazie alla capacità di ottimizzare il pacchetto gara dopo gara".
"Fondamentale mantenere un ritmo costante di sviluppo"
Secondo Gualtieri, l'obiettivo della Ferrari non deve essere quello di sviluppare un singolo aggiornamento importante, ma di dar vita a un ritmo costante di aggiornamenti. "In questa fase iniziale del nuovo ciclo regolamentare, nella quale le prestazioni non sono ancora del tutto convergenti, mantenere un elevato ritmo di sviluppo è importante tanto quanto il guadagno assoluto portato da ogni singolo aggiornamento. Questo campionato sarà una sfida da affrontare nell’arco dell’intera stagione, non solo in termini di prestazione pura, ma anche per quanto riguarda la capacità di ottimizzare ogni componente in pista e di garantire robustezza e affidabilità all’intero pacchetto. In questa fase è fondamentale ridurre il più possibile il tempo che intercorre tra ciò che impariamo in pista e ciò che sviluppiamo in fabbrica: reagire rapidamente a quanto emerge in ogni weekend, trasferire queste informazioni nei programmi di sviluppo e introdurre i miglioramenti con efficacia. Siamo perfettamente consapevoli che alcuni dei nostri concorrenti hanno fatto un lavoro migliore finora. Fa parte della realtà della Formula 1 e rappresenta per noi uno stimolo e un obiettivo molto chiaro. Sappiamo che non sarà un percorso semplice e preferiamo affidarci ai fatti piuttosto che alle promesse. Posso però dire che tutto il gruppo è estremamente unito e lavora con grande dedizione. Siamo convinti che, con concentrazione, metodo e costanza, potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".