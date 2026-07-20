Kimi ora è in uno stato di onnipotenza sportiva

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Kimi Antonelli è in uno stato di onnipotenza sportiva, ma in Ungheria occhio alla Ferrari

Formula 1
Niccolò Severini

Niccolò Severini

Un anno fa il punto più basso della stagione, dopo un weekend disastroso in Belgio chiuso in lacrime. Oggi Kimi Antonelli è in uno stato di onnipotenza sportiva che mette paura e se ne va da Spa da dominatore. A Budapest dovrà difendersi da una Ferrari che ha le credenziali per essere più forte. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria: tutto live su Sky e NOW

F1, GP BELGIO: HIGHLIGHTS

Kimi Antonelli è in uno stato di onnipotenza sportiva che mette paura e se ne va dal Belgio da dominatore. Più giovane poleman e vincitore a Spa, primo italiano a vincerci da Ascari 73 anni dopo. Allunga anche la lista delle prime volte su circuiti iconici: pole e vittoria in Belgio e a Monaco, solo la cattiva sorte gli ha impedito di infilare la tripletta con Silverstone. Otto gare su dieci a podio, gli unici due saltati per problemi di affidabilità. Il pendolo della sfortuna questa volta oscilla su Russell scivolato a -50 dal leader e superato anche da Hamilton ora primo inseguitore a 45 punti. Antonelli è stato perfetto fin dal venerdì, ha demolito il compagno di squadra in qualifica e rifilato 3 decimi a Verstappen secondo, il divario più grande dell’anno. In gara è stato perfetto, sapendo restituire il sorpasso subito da Max al via e poi andando a riprendere Leclerc finito davanti dopo il pit stop velocizzato dalla Virtual Safety Car. Il furore e la calma dei grandi che mette in pista ogni weekend, dopo la prima stagione passata ad imparare. Fisiologico. 

Approfondimento

Prima o poi dovremmo scegliere tra Kimi e Ferrari

Un anno fa il punto più basso della stagione, dopo un weekend disastroso in Belgio chiuso in lacrime. 365 giorni dopo è diventato quasi ingiocabile e in Ungheria dovrà difendersi da una Ferrari che ha le credenziali per essere più forte. Comunque vada, andrà in vacanza alla pausa estiva da leader. Al ritorno ci sarà ancora tanto lavoro da fare per aggiungere alla lista, il record più importante, quello di più giovane campione del mondo della storia in Formula 1.

Approfondimento

Il weekend normale di un pilota straordinario

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