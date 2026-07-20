Kimi ora è in uno stato di onnipotenza sportiva

Un anno fa il punto più basso della stagione, dopo un weekend disastroso in Belgio chiuso in lacrime. Oggi Kimi Antonelli è in uno stato di onnipotenza sportiva che mette paura e se ne va da Spa da dominatore. A Budapest dovrà difendersi da una Ferrari che ha le credenziali per essere più forte. Il Mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria: tutto live su Sky e NOW

Kimi Antonelli è in uno stato di onnipotenza sportiva che mette paura e se ne va dal Belgio da dominatore. Più giovane poleman e vincitore a Spa, primo italiano a vincerci da Ascari 73 anni dopo. Allunga anche la lista delle prime volte su circuiti iconici: pole e vittoria in Belgio e a Monaco, solo la cattiva sorte gli ha impedito di infilare la tripletta con Silverstone. Otto gare su dieci a podio, gli unici due saltati per problemi di affidabilità. Il pendolo della sfortuna questa volta oscilla su Russell scivolato a -50 dal leader e superato anche da Hamilton ora primo inseguitore a 45 punti. Antonelli è stato perfetto fin dal venerdì, ha demolito il compagno di squadra in qualifica e rifilato 3 decimi a Verstappen secondo, il divario più grande dell’anno. In gara è stato perfetto, sapendo restituire il sorpasso subito da Max al via e poi andando a riprendere Leclerc finito davanti dopo il pit stop velocizzato dalla Virtual Safety Car. Il furore e la calma dei grandi che mette in pista ogni weekend, dopo la prima stagione passata ad imparare. Fisiologico.