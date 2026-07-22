F1 in Ungheria: domani la conferenza piloti

Da giovedì 23 a domenica 26 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del mondiale 2026 di F1, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti in live streaming su Skysport.it. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, semaforo verde per la gara. Nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.