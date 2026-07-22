F1 in Ungheria: domani la conferenza piloti

Formula 1, gli orari e dove vedere il Gp Ungheria in tvguida tv
Undicesima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre all'Hungaroring di Budapest. In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Il GP domenica alle 15, domani la conferenza piloti alle 14.30 in live streaming su Skysport.it: tutto il weekend live su Sky e NOW
Da giovedì 23 a domenica 26 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del mondiale 2026 di F1, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 14.30 con la conferenza stampa piloti in live streaming su Skysport.it. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 13.30, la seconda alle 17. Sabato, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, semaforo verde per la gara. Nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
F1: Il Gp d'Ungheria in esclusiva su Sky e NOW
Giovedì 23 luglio
- Ore 14.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 24 luglio
- Ore 09.50: F3 – Prove Libere
- Ore 11: F2 – Prove Libere
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: F3 - Qualifiche
- Ore 16: F2 - Qualifiche
- Ore 16.50: Paddock Live
- Ore 17: F1 – Prove Libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.25: Porsche Supercup – Prove Libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 25 luglio
- Ore 10: F3 – Sprint Race
- Ore 11.15: Porsche Supercup - Qualifiche
- Ore 12.15: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 – Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
- Ore 16.00: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 26 luglio
- Ore 08.35: F3 – Feature Race
- Ore 10.05: Porsche Supercup - Gara
- Ore 11.20: F2 – Feature Race
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy