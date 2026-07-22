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F1, Vasseur su Gp Ungheria: "Ferrari con fiducia, ma ogni GP è una storia a sè"

ferrari
©IPA/Fotogramma

Alla vigilia del weekend del Gp Ungheria (che sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW), il Team Principal della Ferrari Fred Vasseur ha presentato la gara dell'Hungaroring: "Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Questo ci dà fiducia, ma sappiamo anche che ogni Gran Premio rappresenta una storia a sé"

F1 A BUDAPEST, LA GUIDA TV

Dopo il weekend di Spa, in cui la Ferrari ha raccolto il secondo posto con Charles Leclerc e il quarto con Lewis Hamilton, la Formula 1 si prepara all'ultimo appuntamento prima della pausa estiva sul circuito dell'Hungaroring a Budapest. Prima del weekend ungherese, il Team Principal della Ferrari Fred Vasseur ha presentato i temi cardini della gara, partendo dagli ultimi risultati positivi della Ferrari: "Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Questo ci dà fiducia, ma sappiamo anche che ogni Gran Premio rappresenta una storia a sé". Il team principal della Rossa si è poi concentrato su quel che aspetta il Cavallino Rampante a Budapest. Secondo Vasseur, a fare differenza sarà "l'esecuzione. Dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli mostrate nelle ultime gare. Abbiamo una squadra affiatata, due piloti super motivati e sappiamo di poter contare sul supporto di tutti i nostri tifosi: l’obiettivo è continuare per la nostra strada, lavorando bene fin dal venerdì per metterci nelle migliori condizioni in vista di qualifica e gara".

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