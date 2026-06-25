Il giocatore brasiliano sui social dopo la vittoria della Seleção contro la Scozia (3-0), dove, dopo aver recuperato dall'infortunio, è entrato nel finale in quella che è la sua quarta partecipazione al Mondiale. "Ricorda chi sei", posta come aveva fatto Hamilton (suo amico) dopo il successo al GP Catalunya. Sullo stesso post Lewis scrive: "Sempre"

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